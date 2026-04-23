總統賴清德原訂昨（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國對塞席爾、模里西斯、馬達加斯加經濟施壓之下，3國臨時撤銷我方專機飛航許可；隨後，中國國台辦更是不客氣開嗆：「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統！」對此，媒體人黃揚明認為，此次出訪因將論述如何「破除一中」，才會觸動兩岸敏感神經，並直言中共會出手「不意外」。
黃揚明今（23）日在《NOWNEWS今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，有媒體提到賴清德出訪史瓦帝尼受邀演講，當中將論述如何破除一中框架。他坦言，這在過去來說較為罕見，通常是到了現場再講，畢竟內容比較敏感，結果在還沒出發前就先把底牌掀出來。
黃揚明續指，報導中還談及諸如肯亞、奈及利亞等10個中共的邦交國也會派員出席，更有政要發聲歡迎賴清德到訪非洲。他形容，這種訊息在中共角度來看，恐怕延伸解讀為「你去你的邦交國就算了，還來踩我的，是不是要來挖牆角」？
黃揚明強調，此論述觸動兩岸敏感神經，促使外交官員警報大響，「所以對岸有出手，我覺得不意外」。至於那3個國家是自願配合，或是受中共壓迫？他認為，不管是哪一種，重點是這些國家原本是同意的情況下，突然有什麼原因才會做出轉折？這個留到未來歷史再來解密。
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黃揚明續指，報導中還談及諸如肯亞、奈及利亞等10個中共的邦交國也會派員出席，更有政要發聲歡迎賴清德到訪非洲。他形容，這種訊息在中共角度來看，恐怕延伸解讀為「你去你的邦交國就算了，還來踩我的，是不是要來挖牆角」？
黃揚明強調，此論述觸動兩岸敏感神經，促使外交官員警報大響，「所以對岸有出手，我覺得不意外」。至於那3個國家是自願配合，或是受中共壓迫？他認為，不管是哪一種，重點是這些國家原本是同意的情況下，突然有什麼原因才會做出轉折？這個留到未來歷史再來解密。