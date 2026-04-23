我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今晚到明日鋒面通過影響，全台各地都有局部陣雨或雷雨，今晚到明晨雨勢最明顯。（圖／中央氣象署提供）

▲明後兩天受到鋒面影響，北部、東北部轉涼，北台灣剩下19度至24度。（圖／中央氣象署提供）

受到鋒面通過以及東北季風增強影響，周五全台都有雨，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，且各地天氣較涼，北台灣剩下約19度至24度，有雨的天氣持續到周六，周日、下周一各地多雲到晴，東北季風減弱、氣溫回升。中央氣象署預報員林定宜，今晚到明日鋒面通過影響，全台各地都有局部陣雨或雷雨，今晚到明晨雨勢最明顯，中部以北有短延時豪雨，周五西半部整天都有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機會，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。林定宜說，周六東北季風及華南雲雨區影響，水氣仍多，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，降雨到了晚上後逐漸趨緩。周日、下周一各地多雲到晴，東北季風減弱、氣溫回升，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周二迎風面水氣增多，東半部及恆春有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。下周三有另一道鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。未來溫度趨勢，明後兩天受到鋒面影響，北部、東北部轉涼，北台灣約19度至24度，高溫下降約8度，中部21度至28度，南部23度至31度，東部21度至24度，周日東北季風減弱後，溫度就會逐漸回升。