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比賽地點： 灰狼主場（Target Center）





灰狼主場（Target Center） 開賽時間： 4月24日上午 09：30





明尼蘇達灰狼：進攻火力復甦 季後賽競爭力爆發 灰狼在G2展現了極佳的進攻穩定度，愛德華茲的切入帶動了全隊空間。加上蘭德爾在籃下的強攻，灰狼目前的進攻多點開花。此外，灰狼在近期的防守效率位居季後賽球隊前段班，展現了強大的韌性。





灰狼在G2展現了極佳的進攻穩定度，愛德華茲的切入帶動了全隊空間。加上蘭德爾在籃下的強攻，灰狼目前的進攻多點開花。此外，灰狼在近期的防守效率位居季後賽球隊前段班，展現了強大的韌性。 丹佛金塊：客場作戰能力考驗 戰術體系面臨破解 金塊團隊體系依然完整，但面對灰狼雙塔包夾，金塊勢必會增加更多的空切與外線掩護，試圖讓約基奇的傳球視野發揮最大功效。身為衛冕軍，金塊處理逆境的經驗仍是其最大籌碼。





明尼蘇達灰狼：愛德華茲（Anthony Edwards） 他在G2砍下30分展現了強烈的贏球慾望。回到主場，他是否會更頻繁地發起單打衝擊金塊禁區，並帶動全場氣氛，將是灰狼能否拿下比賽的關鍵。





他在G2砍下30分展現了強烈的贏球慾望。回到主場，他是否會更頻繁地發起單打衝擊金塊禁區，並帶動全場氣氛，將是灰狼能否拿下比賽的關鍵。 丹佛金塊：約基奇（Nikola Jokić） 面對戈貝爾的糾纏，約基奇的進攻選擇將決定比賽節奏。他是會選擇個人強攻，還是更多地策動隊友，將考驗這位年度MVP候選人的臨場判斷。





愛德華茲的續航力： 帶傷砍下30分後，其右膝在G3的疲勞感與反應是勝負關鍵。



三分火力的對決： 金塊高登能否在客場找回準星，對抗灰狼的嚴密防守？



禁區籃板爭奪： 戈貝爾與蘭德爾能否持續在籃板球上佔據優勢，不讓金塊獲得二次進攻機會？



關鍵時刻的進攻穩定性： 上一場最後關頭，金塊落後三分時莫瑞（Jamal Murray）意外選擇投中距離搶2分且未能命中，錯失追平機會，該戰術選擇在賽後備受批評。此戰金塊在決勝期能否展現更冷靜、正確的執行力將是焦點。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 紐約尼克 vs. 亞特蘭大老鷹 (G3) 08:00 AM 克里夫蘭騎士 vs. 多倫多暴龍 (G3) 09:30 AM 丹佛金塊 vs. 明尼蘇達灰狼 (G3)

NBA 2025-26季後賽首輪火熱進行，台灣時間4月24日，明尼蘇達灰狼將回到主場Target Center與丹佛金塊展開系列賽第三戰。兩隊前兩場在丹佛打得難分難捨，灰狼在G2靠著頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）克服膝傷強轟30分的帶領下，成功從金塊主場偷得一勝，將比分扳成1比1平手。今日回到主場，灰狼勢必趁勝追擊，力拚系列賽取得領先。灰狼目前士氣如虹，最令球迷振奮的莫過於愛德華茲的身體狀態。雖然在G2賽前膝傷陰影揮之不去，但他展現了驚人的爆發力，全場轟下30分證明得分能力無解。回到主場後，灰狼需要蘭德爾（Julius Randle）與戈貝爾（Rudy Gobert）持續在禁區給予約基奇壓力，若能維持上一戰的防守強度，灰狼極有機會在主場奪下領先。對於金塊而言，G2的失利是一記警鐘。儘管約基奇（Nikola Jokić）依舊掌控全場，但其餘先發球員的手感低迷成為致命傷。特別是在G2僅攻下8分的高登（Aaron Gordon）在客場高強度的防守下能否找回準星，將是金塊能否奪回主場優勢的關鍵。此外，板凳席上的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）也需要持續上一場好表現，在銜接段提供更多外線火援。✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：