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台北車站商場目前由微風廣場經營近20年，合約即將到期，近期台鐵招商評選，吸引9家百貨業投標。本週台鐵召開評審，由新光三越拿下，預計5月將議約、7月底點交；新光三越有望串連站前百貨，與車站商場，帶動人流。「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」為台鐵旗下最大招商案，由於台北車站人流量高達60萬人次，加上周邊區域重大開發案陸續進行，預計至少可創造年營收50億元，因此在各家幾乎是百貨業者的兵家必爭之地，包含統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、JR東日本、澎坊、京站、誠品全部出手。昨日晚間傳出由新光三越拿下至少15年經營權，台鐵目前尚未正式度外公布結果，預計至少要等到27日才會公布。不過，業界對於消息提前曝光多感到詫異，面對社群熱議的討論新光三越未來將經營台北車站商場，新光三越潮生活（skmlive)僅回覆「大家真是一點面子都不給」。台鐵本次提供契約15年，並且有優先續約權8年，最長可經營到2049年，其中包含「增改修建期」2年8個月。台鐵規定改建必須分區進行、改建期間營運不可以中斷。本次招商是台鐵首次採取營運權利金「採用累退制」，也就是營業額越高台鐵抽成比率越低。開發權利金6000萬元，固定權利金1.2億元；微風合約將在7月24日到期、預計7月25日辦理點交。