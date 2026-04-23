泰國為了促進觀光發展，疫情後陸續開放多個國家免簽，更在去年7月擴大了免簽計劃，不過此舉雖然帶來了觀光財，也引發非法移民、觀光品質下降等問題。泰國目前正在考慮限制其免簽政策，考慮將現有的93國免簽名單，縮減回最初的57國。
根據The Thaiger報導，旅遊暨體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworrakun）於22日表示，政府目前正在重新評估泰國的免簽證計畫，考慮將免簽名單恢復原先的57個國家，並針對部分合適的國家考慮採行特殊的簽證安排。
素拉薩補充說，官員們也希望吸引更多長期停留的訪客，以增加消費額並協助推動經濟。他表示，這項提案很快將提交給內閣進一步討論。
去年7月，泰國擴大了其免簽計劃，允許來自93個國家的公民可因旅遊或短期商務停留長達60天。在此變更之前，免簽證待遇僅適用於57個國家的旅客。
政策背景與社會批評
擴大免簽的政策最初是為了支持旅遊業和經濟發展而推行，但隨後招致批評，特別是在主要觀光區。部分民眾認為，該計畫讓一些外國人能夠經營非法業務、非法打工以及逾期居留。
一些商業經營者也抱怨，這項措施引進了消費力較低的遊客。另有人聲稱，透過免簽入境的旅客不僅沒有貢獻經濟，反而為國家製造問題。當涉及外籍遊客的刑事案件登上新聞頭條時，批評聲浪再次湧現，部分當地民眾呼籲政府務必檢討該政策。
泰國2023年11月對台灣旅客實施30天免簽政策，並在2024年7月進一步放寬為60天免簽。
國內旅遊與部門重組
除了關注外籍旅客，素拉薩表示政府還希望透過一項名為「Quick Win」的措施來提振國內旅遊，其中可能包括免稅等方式，以降低國內旅遊的成本。
除了關注外籍旅客，素拉薩表示政府還希望透過一項名為「Quick Win」的措施來提振國內旅遊，其中可能包括免稅等方式，以降低國內旅遊的成本。
在相關進展方面，由泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領導的政府也提議重組旅遊暨體育部與文化部。該黨認為，旅遊與文化的工作內容有所重疊，應併為一組，而體育部門則應專注於其自身領域。該提案目前尚未定案，仍在討論中。
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素拉薩補充說，官員們也希望吸引更多長期停留的訪客，以增加消費額並協助推動經濟。他表示，這項提案很快將提交給內閣進一步討論。
去年7月，泰國擴大了其免簽計劃，允許來自93個國家的公民可因旅遊或短期商務停留長達60天。在此變更之前，免簽證待遇僅適用於57個國家的旅客。
政策背景與社會批評
擴大免簽的政策最初是為了支持旅遊業和經濟發展而推行，但隨後招致批評，特別是在主要觀光區。部分民眾認為，該計畫讓一些外國人能夠經營非法業務、非法打工以及逾期居留。
一些商業經營者也抱怨，這項措施引進了消費力較低的遊客。另有人聲稱，透過免簽入境的旅客不僅沒有貢獻經濟，反而為國家製造問題。當涉及外籍遊客的刑事案件登上新聞頭條時，批評聲浪再次湧現，部分當地民眾呼籲政府務必檢討該政策。
泰國2023年11月對台灣旅客實施30天免簽政策，並在2024年7月進一步放寬為60天免簽。
國內旅遊與部門重組
除了關注外籍旅客，素拉薩表示政府還希望透過一項名為「Quick Win」的措施來提振國內旅遊，其中可能包括免稅等方式，以降低國內旅遊的成本。
除了關注外籍旅客，素拉薩表示政府還希望透過一項名為「Quick Win」的措施來提振國內旅遊，其中可能包括免稅等方式，以降低國內旅遊的成本。
在相關進展方面，由泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領導的政府也提議重組旅遊暨體育部與文化部。該黨認為，旅遊與文化的工作內容有所重疊，應併為一組，而體育部門則應專注於其自身領域。該提案目前尚未定案，仍在討論中。