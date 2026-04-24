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金州勇士隊的2025-26賽季雖然才剛結束幾天，但關於這支球隊如何重建以圍繞柯瑞（Stephen Curry）進行最後一搏的傳聞已鬧得沸沸揚揚。除了先前被點名的詹姆斯（LeBron James）、阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）外，現在一個新的名字正式進入了勇士隊的交易雷達，那就是克里夫蘭騎士隊的當家球星米契爾（Donovan Mitchell）。根據《Bleacher Report》的分析，即將在9月滿30歲的米契爾，被視為勇士隊重新奪冠並過渡到未來的最佳門票。雖然米契爾目前正率領騎士隊在東區季後賽首輪取得2：0的領先，但若騎士隊再次於季後賽中途崩盤，且米契爾拒絕與球隊續簽長約，勇士隊將有絕佳機會介入。事實上目前看起來騎士要在東區跨過波士頓塞爾提克絕非易事，更何況今年普遍認為西強東弱，西區奧克拉荷馬雷霆、聖安東尼奧馬刺和丹佛金塊都被認為有爭冠實力，騎士奪冠前景絕不樂觀，而以他們的薪資結構來看，未來要再更上一層樓也很困難。儘管外界擔憂柯瑞與米契爾的組合在防守端會面臨挑戰，但專家認為這在絕對的進攻火力面前顯得無關緊要，這對後場組合的進攻破壞力將是全聯盟的噩夢。然而，這筆潛在的震撼交易面臨著現實的阻礙，首先教頭科爾（Steve Kerr）的去留還是未知數。科爾在球員圈中享有極高聲望，若他最終決定不續約離職，勇士隊對球星的吸引力將大打折扣。米契爾是否願意在缺乏科爾引導的情況下長期留隊，目前仍是未知數。此外，聯盟行政人員向《Heavy》透露，從財務角度來看，勇士隊若不送走巴特勒（Jimmy Butler），將無法負擔米契爾的薪資。然而，巴特勒目前正處於前十字韌帶（ACL）手術後的復原期，且其在休息室的人緣極佳，在球員重傷復健期間將其交易，不僅在「觀感」上極其惡劣，也會重創球隊形象。