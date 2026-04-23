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台積電占台股權重屢創新高，讓國內基金操盤手面臨配置瓶頸。為此，金管會今（23）日宣布祭出被業界俗稱為「台積電條款」的新規，有條件放寬國內股票型基金與主動式ETF投資單一公司股票的比率限制。若單一個股占台股加權指數權重超過10%，其投資上限將從現行的10%鬆綁，最高可拉升至基金淨資產價值的25%。新制函令將於明（24）日正式生效。證期局副局長黃仲豪在例行記者會上指出，金管會曾於2025年5月放寬被動式ETF投資單一個股的3成限制，如今進一步針對主動型基金鬆綁，主要考量近年台灣科技產業快速發展，部分上市公司市值占整體市場比重持續攀升。根據最新數據，台股權重前三名分別為台積電（44.3%）、台達電（3.48%）與鴻海（2.54%）。按照新規「個股市值比重逾1成」的門檻條件，目前台股僅有「護國神山」台積電一檔符合放寬資格。關於鬆綁後的投資天花板，黃仲豪說明，雖然台積電占大盤權重高達44.3%，但基於風險分散原則，基金投資該個股的比重（加計該公司發行之金融債券總金額），仍設有基金淨資產價值25%的絕對上限，並非無上限加碼。針對外界疑慮此舉是否會引發台股基金「一窩蜂」湧入台積電，黃仲豪澄清，此次修規主要是採納投信投顧公會的建議，並參考國際作法。放寬初衷是為了給予基金經理人更靈活的策略空間，不要因為法規而過度限制了資產配置的彈性。這項政策預計將為規模龐大的本土資金解開操作束縛。根據金管會統計，目前國內股票型基金共138檔，規模達1兆481億元，而近期火熱的主動式ETF則有14檔，規模約2310億元，兩者合計超過1.27兆元。官員補充，儘管函令將於明日生效，但相關投信業者後續仍需依程序完成公開說明書的修約並對外公告，因此各檔基金實際調升台積電權重的時間，將視各家業者的行政作業進度而定。