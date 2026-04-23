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台新新光金控今（23）日董事會通過114年度股利分派，決議普通股每股擬配發1元現金股利及0.1元股票股利，合計每股配發1.1元股利，股利配發率57.59%。若以台新新光金今日收盤價23.7元估算，現金股息殖利率約4.21%。台新新光金去年稅後淨利374億元，年成長86%，創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.91元，稅後股東權益報酬率11.52%，每股淨值為17元。對於股利政策，台新新光金總經理林維俊日前在法說會表示，股利發放有4大考量，包括去年獲利表現及子公司上繳股利，以現金股利為主，也在討論是否搭配股票股利，希望股利配發是穩定的、可預期的，相較同業具有競爭力，但由於去年獲利比前年好，會向董事會提出比前一年度0.9元更好的數字。台新新光金今日董事會通過114年度股利分派案，決議普通股每股擬配發1元現金股利，另再配發0.1元股票股利，合計每股配發1.1元股利，優於去年水準。若以台新新光金今日收盤價23.7元計算，現金股息殖利率約4.21%。根據台新新光金公告內容，這次股利分配全數由114年度盈餘撥付，並未動用資本公積或法定盈餘公積，顯示公司獲利體質健全。本案後續將送交股東常會承認，確切的配息基準日及發放日將待股東會通過後另行公告。