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▲筠熹在Threads發文怒批以年紀攻擊人的酸民。（圖／筠熹Threads@yuhi_0927）

37歲樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的特級副隊長筠熹，因甜美外貌，與樂於助人的熱心性格深受大批粉絲喜愛。不料她今（23）日罕見動怒，怒批以年齡攻擊的酸民，直言：「我不明白年紀大為什麼不能跳啦啦隊。」不解為什麼要用年紀去定義一個人，喊話外界不要活在舊觀念，「不要一直用年紀在那邊攻擊別人找同溫層。」還PO出愛犬照片怒喊：「再吵就放狗咬人。」筠熹在今日罕見動怒，於Threads發出愛犬照片，點名用年紀攻擊人的酸民，「這都已經什麼年代了，還是一堆人還活在用年紀攻擊人的時代。」表示自己不解為何年紀大不能跳啦啦隊、不能應援年輕球員，「更不明白為什麼老是要用年紀去定義一個人。」她直言若是體力跟不上、不認真、表現不佳，不需要網路攻擊，自然而然就會被淘汰。筠熹也喊話外界不要一直活在舊觀念，不要以年紀攻擊人找同溫層，「出錢請我們來應援的球團們都沒說話了，沒出錢甚至可能連周邊都沒支持的，其實就沒你什麼事了。」並對所有頂著大熱天的棒球、籃球、排球啦啦隊員都說辛苦了，「請多多愛護我們，不要再用舊觀念的話題在現代刷存在感了。」還在最後怒喊：「再吵就放狗咬人。」筠熹的言論也引發許多人的認同，中信啦啦隊廖小安發聲支持：「真的很無聊，不要理他們～就是妳太完美，找不到理由攻擊」、同為樂天女孩的Mika也表示：「不要理會那些話語，我們只要做好自己的本分跟專業就好。」粉絲們也給予支持：「酸民的話忽略就好」、「有些人超喜歡用年紀開別人玩笑，一點都不好笑！」筠熹（本名鄭筠熹）於2012年以日本女團「天氣女孩」成員身分出道，具備深厚的唱跳底子。在女團解散後，她轉戰啦啦隊領域，憑藉甜美外型、直爽的個性以及在節目中幽默風趣的表現，迅速累積高人氣。她曾擔任樂天女孩的副隊長及紅隊隊長，在2025年升任為樂天女孩「特級副隊長」後，與隊長曲曲共同帶領團隊。