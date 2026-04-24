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洛杉磯天使隊右投「伸卡球魔人」索里亞諾（Jose Soriano）在今日（23日）對戰多倫多藍鳥的比賽中，儘管被擊出賽季最多的7支安打，仍靠著強大的化解危機能力力保不失分。目前他開季6場先發後的防禦率僅0.24，正式刷新了自1913年以來大聯盟的歷史紀錄。根據《MLB.com》報導，索里亞諾本季展現了前所未有的支配力。他在開季前一個月的6場先發中，主投37又2/3局，送出43次三振，總共只丟掉1分自責分，防禦率0.24與WHIP（每局被上壘率）0.82皆位居全大聯盟第一。歷史數據顯示，除了開局採用「假先發」戰術的投手外，索里亞諾是MLB史上第一位在開季前6場先發中僅失1分的投手。天使隊總教練、前明星捕手鈴木（Kurt Suzuki）盛讚：「他是個特別的存在，不僅是場上表現，連每日的備戰狀態與驚人的身體素質都令人讚嘆。」索里亞諾本季之所以脫胎換骨，關鍵在於球質的劇烈進化。他的核心武器伸卡球平均時速高達97英里（約156公里），且下墜幅度大幅增加，導致打者的「強勁擊球」比例從去年的48.2%驟降至30.9%。在今日對戰藍鳥的比賽中，他僅用84球就換取了16次揮空。隊友沙努爾（Nolan Schanuel）驚嘆道：「我從沒看過移動幅度這麼大的球，對手真的非常辛苦。」目前索里亞諾的伸卡球被打擊率低至.056，配合四縫線速球、指叉球與曲球的靈活運用，讓打者完全無法鎖定球路。索里亞諾本季至今唯一的自責分，出現在4月6日對陣亞特蘭大勇士時被打的一發陽春砲。除此之外，他幾乎處於不失分的狀態。面對歷史級的數據與「全大聯盟最強」的呼聲，索里亞諾本人顯得非常冷靜：「不論面對哪場比賽，我要做的事都一樣，就是在投手丘上保持耐性與韌性。」對於目前正急需提振士氣的天使隊而言，這位27歲右投的強勢崛起，無疑是今年球季最大的驚喜。若他能維持這股氣勢，不僅將挑戰年度賽揚獎，更有可能在MLB歷史名將錄中寫下屬於自己的新篇章。