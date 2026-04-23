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▲玉澤演曾在去年初爆出求婚成功，當時經紀公司否認表示僅是拍攝工作。（圖／翻攝自 TheBestPhotoParis IG）

韓國男團2PM成員玉澤演，將在明（24）日與交往10年的小4歲圈外女友結婚，韓媒也在近日陸續傳出婚禮細節。據悉，2PM全員將齊聚婚禮現場，為澤演婚禮獻唱祝歌，主持人則由早在2022年結婚的團內已婚前輩黃燦盛擔任。玉澤演將於明日迎娶交往長達10年的圈外女友，近日韓媒也陸續傳出婚禮細節。據悉當天2PM成員Jun. K、Nichkhun、祐榮、俊昊、燦盛都將到齊，為澤演現唱祝歌齊獻唱。而主持人則由團隊中已婚前輩燦盛擔任。事實上，早在21日澤演友人就公開喜帖，上面寫著：「彼此都是10分滿分的10分的2個人，終於要結婚了。請一起見證這段全新開始的瞬間」，其中「10分滿分的10分」這句話特別吸睛，正是玉澤演所屬團體2PM的出道歌曲名稱，滿滿巧思被讚翻。玉澤演自2008年以男團2PM出道後，不論是歌手或是演員身分都深受喜愛。而在2020年，澤演戀情曝光，他也大方認愛，兩人還多次被目擊在外約會，去年初更被爆出玉澤演前一年就在巴黎求婚成功的照片，圖片中他單膝下跪，女方表情驚喜甜蜜，不過當時經紀公司回應否認「只是拍攝工作。」不料沒多久就傳出喜訊。而在去年11月，澤演在社群上傳親筆手寫信，公開將與交往10年女友結婚的消息，讓外界都獻上祝福。而婚禮將於本月24日在首爾某地舉行，僅邀請雙方家人與親近友人出席，採非公開形式進行。兩人也在喜帖中特別請求外界體諒，希望婚禮細節不要對外公開，所屬經紀公司51K也透過官方社群表示：「為了顧及圈外人準新娘，包含婚禮日期在內的所有流程都將以非公開方式進行。」看得出來玉澤演對未婚妻及其家人相當保護。