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中華職棒台鋼雄鷹今（23）日在大本營澄清湖球場交手味全龍，此役龍隊2局上先馳得點，雄鷹在4局下追回2分，前6局以1分落後，7局下雄鷹攻破龍隊牛棚，王柏融在平手時敲出二壘滾地球，原本被判「4-6-3」雙殺，但雄鷹提出挑戰，最後成功改判，雄鷹攻下致勝分，單局從林子昱手中攻下2分，一舉逆轉戰局，終場雄鷹就以4：3擊退龍隊，雙方上半季再度並列龍頭。雄鷹今日推出洋投坎南（David Buchanan）交手龍隊洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）。龍隊在2局上先發制人，王順和、張政禹接連敲安，兩出局後曾聖安、郭天信敲出適時安打，龍隊單局攻下2分，取得2：0領先。4局上龍隊攻勢再起，王順和敲安，並靠著2次滾地球推進上三壘，曾聖安跑出內野安打，也送回龍隊此役第3分。雄鷹在4局下展開反攻，王柏融、曾昱磬接連敲安，雄鷹無人出局攻佔一、三壘，雖然顏郁軒出局，但董秉軒、陳世嘉以及陳文杰串連把握得點圈機會，3支安打換回2分，不過曾子祐敲出雙殺打，雄鷹追回2分，以2：3落後。梅賽鍶此役主投5局失2分，龍隊從6局下開始啟動牛棚，李超中繼1無失分。7局下林子昱登板，雄鷹掌握龍隊換投時機，陳文杰、曾子祐敲安，加上龍隊守備失誤，無人出局攻佔二、三壘，吳念庭做好「基本功」，敲出追平比數的高飛犧牲打，雙方取得3：3平手。雄鷹持續反攻，魔鷹獲得申告敬遠，雄鷹攻佔一、三壘，王柏融敲出二壘滾地球，原本龍隊成功策略「4-6-3」雙打，但雄鷹提出挑戰，最後成功改判，雄鷹攻下此役第4分，以4：3逆轉領先。坎南此役主投7局失3分，靠著隊友在7局下的反攻，搖身一變成為勝投候選人，陳柏清8局上中繼1局無失分，9局上林詩翔登板「關門」，雖然被劉俊緯敲安，仍順利抓下最後3個出局數，終場雄鷹就以4：3逆轉擊退龍隊，雙方上半季再度並列龍頭。