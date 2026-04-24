台灣重砲林安可今年展開旅日生涯，受到不少日媒關注，《Sportsnavi》專欄作家中島大輔昨日長文分析林安可旅日適應狀況，與西武獅打擊教練立花義家探討林安可會追打偏低壞球的問題，立花義家認為，背後原因其實是林安可鎖定高角度球作攻擊，無形之間會有「倒棒」的習慣（文中以棒頭提早下沉來形容），「如果去揮高處的壞球，低處的球也會看不清，因為高低是連動的。若是棒頭提早下沉，等到發現是偏低壞球時也來不及了。」因此立花義家建議，「高角度的球，最好還是先抑制住想打的念頭比較好。」
林安可會追打偏低壞球 立花義家認為與「想攻擊高球有關」
林安可帶著中職最強打者名號挑戰日職，至今出賽20場打擊率2成08、1轟與4分打點，OPS.616，72打數中被三振17次、被三振率21.8%高於日職平均，尚在適應不同投手強度，總教練西口文也也注意到林安可會去追打偏低壞球的問題。
立花義家向《Sportsnavi》分析林安可揮棒「攻擊角度（Attack Angle）」，提到高低位配球的相關聯，認為對手有效利用高位配球，去混淆林安可對低球的掌握姓，「有看到捕手站著接球吧？如果去揮了高處的壞球，低處的球也會看不清。因為高低是連動的。如果要去打高處的球，就必須把棒頭立起來打。」
出棒時提早翻轉手腕 慘遭對手針對
儘管林安可本身意識上是以平直的軌跡去揮棒，但只要想鎖定高球去打，就會受到對手利用高處配球的干擾，出棒時無形間容易提早翻轉手腕，「如果這樣去揮，揮棒角度會是直的嗎？不會吧。想以平直軌跡去揮，就必須抑制手腕翻轉，捕手也是看到他會提早翻手腕，才會配高球吧，所以我認為，高角度的球，最好還是先抑制住想打的念頭比較好。」
立花義家也以林安可4月12日扛出首轟那場來舉例，「當第10局龍恩（Sam Long）上場時，我還跟紀錄員聊到『面對左投手比較好喔』。」他隨後進一步解釋，「龍恩的放球角度，從打者視角看上去是從側面過來，以安可的揮棒軌跡來說，球棒會比較好進入軌道，所以我覺得反而能打得到。」最後，林安可打出仰角僅22度、靠著大谷等級的178.3公里擊球初速，將球硬生生打出牆外的全壘打，中島大輔形容，「這是很有林安可風格的一擊。」
認為林安可有機會複製中職成績 前提是：棒頭要立起來去打
「其實他原本就不是那種大力揮棒的人，真的。」立花義家從春訓起觀察林安可，如此形容他的揮棒，「但面對想揮但發現是壞球時的情境，因為棒頭提早掉下去了，所以就變得非揮不可。」
隨後中島大輔也問到，若林安可後續持續改善揮棒細節，是否能打出中職時期的成績時，立花義家認為他有這個潛力，「我想現在大概是投手強度帶給他的衝擊不小吧！但那可以因為一些小細節而變好。如果能讓棒頭立起來去打就好了，如果棒頭提早掉下去，就會變成非揮不可的狀態，那恐怕就很遺憾了。」
原文出處：《Sportsnavi》
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林安可帶著中職最強打者名號挑戰日職，至今出賽20場打擊率2成08、1轟與4分打點，OPS.616，72打數中被三振17次、被三振率21.8%高於日職平均，尚在適應不同投手強度，總教練西口文也也注意到林安可會去追打偏低壞球的問題。
立花義家向《Sportsnavi》分析林安可揮棒「攻擊角度（Attack Angle）」，提到高低位配球的相關聯，認為對手有效利用高位配球，去混淆林安可對低球的掌握姓，「有看到捕手站著接球吧？如果去揮了高處的壞球，低處的球也會看不清。因為高低是連動的。如果要去打高處的球，就必須把棒頭立起來打。」
出棒時提早翻轉手腕 慘遭對手針對
儘管林安可本身意識上是以平直的軌跡去揮棒，但只要想鎖定高球去打，就會受到對手利用高處配球的干擾，出棒時無形間容易提早翻轉手腕，「如果這樣去揮，揮棒角度會是直的嗎？不會吧。想以平直軌跡去揮，就必須抑制手腕翻轉，捕手也是看到他會提早翻手腕，才會配高球吧，所以我認為，高角度的球，最好還是先抑制住想打的念頭比較好。」
立花義家也以林安可4月12日扛出首轟那場來舉例，「當第10局龍恩（Sam Long）上場時，我還跟紀錄員聊到『面對左投手比較好喔』。」他隨後進一步解釋，「龍恩的放球角度，從打者視角看上去是從側面過來，以安可的揮棒軌跡來說，球棒會比較好進入軌道，所以我覺得反而能打得到。」最後，林安可打出仰角僅22度、靠著大谷等級的178.3公里擊球初速，將球硬生生打出牆外的全壘打，中島大輔形容，「這是很有林安可風格的一擊。」
認為林安可有機會複製中職成績 前提是：棒頭要立起來去打
「其實他原本就不是那種大力揮棒的人，真的。」立花義家從春訓起觀察林安可，如此形容他的揮棒，「但面對想揮但發現是壞球時的情境，因為棒頭提早掉下去了，所以就變得非揮不可。」
隨後中島大輔也問到，若林安可後續持續改善揮棒細節，是否能打出中職時期的成績時，立花義家認為他有這個潛力，「我想現在大概是投手強度帶給他的衝擊不小吧！但那可以因為一些小細節而變好。如果能讓棒頭立起來去打就好了，如果棒頭提早掉下去，就會變成非揮不可的狀態，那恐怕就很遺憾了。」
原文出處：《Sportsnavi》