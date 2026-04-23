台中市23日晚間發生一起警匪追逐事件，警方鎖定一名20多歲呂姓詐欺車手，晚間6時許掌握其行蹤準備攔查，不料對方拒絕配合，甚至駕車衝撞警方企圖逃逸，警方隨即展開追緝行動。

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烏日分局指出，此案由專案小組聯手刑事警察局電信偵查大隊與刑事警察大隊共同偵辦。呂嫌駕車逃逸後，警方一路尾隨追逐約5公里，沿台74線上演驚險追車場面。

從民眾提供的行車紀錄器畫面可見，嫌犯駕駛白色轎車不斷變換車道試圖甩開警方，偵防車則緊追不放，過程一度發生碰撞，場面驚險。

最終在台74線東向西屯地下道前，警方成功將其攔截，並朝嫌犯車輛輪胎射擊1發，將其逼停，隨即上前壓制逮捕呂姓嫌犯，整起過程迅速俐落，未造成人員傷亡。

警方後續在車內查扣相關證物，全案警詢後將依詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查詐欺集團其他成員。

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林亞歷編輯記者

主修媒體與新聞相關課程，畢業後隨即投入新聞產業，超過六年以上記者經驗。在第一線工作中，我培養了敏銳的新聞嗅覺，能在壓力下快速蒐集資訊、採訪並撰寫報導，確保內容兼具即時性與準確性。