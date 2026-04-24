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中華職棒台鋼雄鷹昨（23）日以4：3逆轉擊退味全龍，不過在比賽結束前，場上卻出現有趣的畫面，雄鷹左外野手王柏融在追界外飛球時，用滑接的方式接球，但球沒接穩掉了出來，王柏融反應迅速，馬上將球撿起來，並示意裁判球在他手上，三壘手吳念庭也在旁「幫腔」，向三壘審以及總教練洪一中比「重播挑戰」的手勢，但洪總沒被2人的演技騙到，選擇無視、打槍，2人的「小學生」的演技也成為賽後熱議的話題。雄鷹前役前6局以1分落後，7局下靠著吳念庭的追平高飛犧牲打，以及王柏融的滾地球打回超前分，終場以4：3逆轉擊退龍隊，再度與龍隊並列聯盟龍頭。不過在比賽結束前，場上卻出現有趣的一幕，9局上兩人出局，郭天信敲出左外野界外飛球，左外野手王柏融與三壘手吳念庭都追了上去，王柏融最後選擇用滑接的方式接球，不過球沒接穩掉了出來，但王柏融反應迅速，馬上將球撿起來，並示意裁判球在他手上。一旁的吳念庭看到王柏融的動作，也相當配合，馬上對三壘審以及總教練洪一中比出「重播挑戰」的手勢，但2人的演技遭洪總識破，完全不給回應，馬上回到椅子上，摸了摸鼻子，等待終結者林詩翔投出下一球，林詩翔也沒受到2人的影響，表情相當冷靜，最後讓郭天信敲出飛球出局，順利收下比賽。王柏融與吳念庭的演技在賽後瞬間成為討論話題，網友們紛紛表示，「演得很好，下次別演了」、「這演技有夠生硬，小學生話劇社等級」、「紅中（洪總）：演技太爛」、「紅中（洪總）一副不想理他們的樣子」。