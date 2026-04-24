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▲味全龍洋投梅賽鍶相隔8年再度碰上台鋼雄鷹洋投坎南，繳出5局失2分的成績，最終無關勝敗。（圖／味全龍提供,2026.4.23）

中華職棒台鋼雄鷹昨（23）日以4：3逆轉擊退味全龍，再度與龍隊在上半季並列龍頭，值得一提的是，前役雙方先發投手坎南（David Buchanan）與梅賽鍶（C.C. Mercedes）是首次在中職對決，但並非生涯首度交鋒。2018年坎南與梅賽鍶分別效力日本職棒（NPB）養樂多燕子隊與讀賣巨人隊，該年7月10日2人首度交手，由梅賽鍶勝出，昨日坎南奪本季首勝，算是相隔2844天成功復仇。坎南與梅賽鍶去年皆是首度來台發展，當時坎南效力富邦悍將，譯名為布坎南，梅賽鍶則是效力獅隊，譯名為梅賽斯，不過去年球季2人沒有直接交手的機會，坎南實際在一軍出賽已經是6月中的事情，梅賽鍶則是在7月初遭到韓職挖角，僅待半季就離台。坎南與梅賽鍶昨日終於在中職首度交鋒，梅賽鍶主投5局失2分，被敲出10安，送出2次三振、1次保送，最終無關勝敗。坎南則是投到7局才退場，共失掉3分，被敲出8安，送出7次三振，靠著打線奧援，最終拿下本季首勝。值得一提的是，雖然這是2人在中職的首度交手，但並非職業生涯首次，前次碰頭已經是2018年的日職球季，當時坎南效力養樂多隊，梅賽鍶則效力巨人隊，2018年7月10日，坎南與梅賽鍶在明治神宮球場交手。面對巨人隊打線，坎南主投5局失5分，被敲出7安，其中包含長野久義、坂本勇人、麥克基（Casey McGehee）的全壘打，送出4次三振（2K賞給梅賽鍶）、2次保送，最終吞下敗投。梅賽鍶則是主投5局無失分，被敲出5安，送出2次三振（1K賞給坎南），最終拿下勝投。