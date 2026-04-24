中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有3場比賽，中信兄弟今日回到洲際球場，迎戰富邦悍將，挑戰本季首度3連勝，推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）交手悍將魔力藍（Shawn Morimando）；味全龍今日作客桃園，推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）交手樂天桃猿王牌威能帝（Pedro Fernandez）；統一7-ELEVEn獅與台鋼雄鷹展開「南人祭」首戰，分別推出喬登（Jordan Balazovic）與艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出4月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月23日賽後）：
獅隊、雄鷹「南人季」首戰 喬登交手艾速特
亞太賽事，獅隊目前排名聯盟第5，今日推出洋投喬登先發，本季出賽3場拿下2勝，防禦率2.00。喬登本季首度來台發展，並未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯初對決。
雄鷹目前與龍隊並列龍頭，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽2場拿下1勝，防禦率僅0.82。本季艾速特與獅隊有過1場交手紀錄，主投6局無失分，最終無關勝敗，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟力拚3連勝 推勝騎士交手魔力藍
洲際賽事，兄弟目前仍是排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽3場拿下1勝，防禦率1.80。勝騎士前次遇到悍將已經是2024年球季，當年交手5次，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.17。
悍將目前排名第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽3場拿下1勝，防禦率3.18。去年魔力藍與兄弟交手4次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.42。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊作客桃猿 伍鐸強碰威能帝
桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第4，今日推出王牌洋投威能帝先發，本季出賽2場拿下1勝，防禦率仍是0，去年與龍隊交手5次，威能帝拿下1勝1敗，對戰防禦率3.86。
龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.92。去年與桃猿交手7場，伍鐸拿下2勝2敗，對戰防禦率2.16。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
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MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日亞太氣溫落在25至26度、降雨機率40%，洲際氣溫落在22至23度、降雨機率40%，桃園氣溫落在21度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。此外，由於天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|17
|11-6-0
|0.647
|-
|1
|台鋼雄鷹
|18
|11-6-1
|0.647
|0
|3
|富邦悍將
|16
|8-8-0
|0.500
|2.5
|4
|樂天桃猿
|17
|8-9-0
|0.471
|3
|5
|統一獅
|17
|7-9-1
|0.438
|3.5
|6
|中信兄弟
|17
|5-12-0
|0.294
|6
亞太賽事，獅隊目前排名聯盟第5，今日推出洋投喬登先發，本季出賽3場拿下2勝，防禦率2.00。喬登本季首度來台發展，並未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯初對決。
雄鷹目前與龍隊並列龍頭，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽2場拿下1勝，防禦率僅0.82。本季艾速特與獅隊有過1場交手紀錄，主投6局無失分，最終無關勝敗，對戰防禦率0。
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洲際賽事，兄弟目前仍是排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽3場拿下1勝，防禦率1.80。勝騎士前次遇到悍將已經是2024年球季，當年交手5次，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.17。
悍將目前排名第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽3場拿下1勝，防禦率3.18。去年魔力藍與兄弟交手4次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.42。
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桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第4，今日推出王牌洋投威能帝先發，本季出賽2場拿下1勝，防禦率仍是0，去年與龍隊交手5次，威能帝拿下1勝1敗，對戰防禦率3.86。
龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.92。去年與桃猿交手7場，伍鐸拿下2勝2敗，對戰防禦率2.16。
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