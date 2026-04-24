中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有3場比賽，中信兄弟今日回到洲際球場，迎戰富邦悍將，挑戰本季首度3連勝，推出洋投勝騎士（Mario Sanchez）交手悍將魔力藍（Shawn Morimando）；味全龍今日作客桃園，推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）交手樂天桃猿王牌威能帝（Pedro Fernandez）；統一7-ELEVEn獅與台鋼雄鷹展開「南人祭」首戰，分別推出喬登（Jordan Balazovic）與艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出4月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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2026年中職戰績表（截至4月23日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 17 11-6-0 0.647 -
1 台鋼雄鷹 18 11-6-1 0.647 0
3 富邦悍將 16 8-8-0 0.500 2.5
4 樂天桃猿 17 8-9-0 0.471 3
5 統一獅 17 7-9-1 0.438 3.5
6 中信兄弟 17 5-12-0 0.294 6
獅隊、雄鷹「南人季」首戰　喬登交手艾速特

亞太賽事，獅隊目前排名聯盟第5，今日推出洋投喬登先發，本季出賽3場拿下2勝，防禦率2.00。喬登本季首度來台發展，並未與雄鷹有過交手紀錄，今日將是生涯初對決。

雄鷹目前與龍隊並列龍頭，今日由洋投艾速特掛帥，本季出賽2場拿下1勝，防禦率僅0.82。本季艾速特與獅隊有過1場交手紀錄，主投6局無失分，最終無關勝敗，對戰防禦率0。

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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲統一獅與台鋼雄鷹「南人祭」今日開打，獅隊推出洋投喬登交手雄鷹洋投艾速特。（圖／統一獅提供,2026.4.16）
▲統一獅與台鋼雄鷹「南人祭」今日開打，獅隊推出洋投喬登交手雄鷹洋投艾速特。（圖／統一獅提供,2026.4.16）
兄弟力拚3連勝　推勝騎士交手魔力藍

洲際賽事，兄弟目前仍是排名聯盟墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽3場拿下1勝，防禦率1.80。勝騎士前次遇到悍將已經是2024年球季，當年交手5次，拿下3勝1敗，對戰防禦率2.17。

悍將目前排名第3，今日由洋投魔力藍掛帥，本季出賽3場拿下1勝，防禦率3.18。去年魔力藍與兄弟交手4次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.42。

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▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日作客洲際交手中信兄弟，推出洋投魔力藍止敗。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日作客洲際交手中信兄弟，推出洋投魔力藍止敗。（圖／富邦悍將提供）
龍隊作客桃猿　伍鐸強碰威能帝

桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第4，今日推出王牌洋投威能帝先發，本季出賽2場拿下1勝，防禦率仍是0，去年與龍隊交手5次，威能帝拿下1勝1敗，對戰防禦率3.86。

龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由「本土洋將」伍鐸掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.92。去年與桃猿交手7場，伍鐸拿下2勝2敗，對戰防禦率2.16。

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▲樂天桃猿王牌威能帝本季第3場出賽，將先發對決味全龍。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）
▲樂天桃猿王牌威能帝本季第3場出賽，將先發對決味全龍。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）
❗️今日亞太氣溫落在2526度、降雨機率40%，洲際氣溫落在2223度、降雨機率40%，桃園氣溫落在21度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。此外，由於天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...