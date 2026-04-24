降雨還要48小時！氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，這波鋒面主要的降雨高峰，落在昨晚到今（24）日清晨，需要留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，最快午後到傍晚各地雨勢就會趨緩。氣象專家林得恩也表示，雨勢將下到週六晚間，週日開始天氣大幅度回暖，溫度再度重回34度，也讓林得恩直呼：「衣服很難穿！」
清晨高雄炸大雷雨「慎防劇烈天氣」！鋒面降雨還要再下48小時
「台灣颱風論壇」在粉專表示，根據氣象署最新48小時降雨預測，這波鋒面主要降雨高峰落在昨晚到今天清晨，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。而氣象署今天清晨也發布大雷雨即時訊息，高雄市「彌陀區」、「永安區」、「路竹區」有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，請慎防低能見度、雷擊。
「台灣颱風論壇」提醒，今天午後，鋒面將逐漸南移至巴士海峽，儘管各地雨勢趨緩，但大氣仍不穩定，三不五時還是會來一陣雨。今天入夜至週六（25日）清晨，華南雲雨區接力通過，各地維持一陣一陣的間歇性降雨，到了週日（26日），雲雨帶離開就會快速放晴，氣溫上升。
鋒面週日馬上就離開放晴「衣服很難穿」！西半部極限回暖熱到34度
氣象專家林得恩則提到，今日天氣前後受鋒面通過降雨及東北季風增強影響，台灣各地氣溫下降，北部及宜花地區整日轉涼，高溫下降到攝氏22至24度之間；中部及台東地區高溫在攝氏25至28度；南部地區高溫可達攝氏29至31度；而各地低溫普遍也都下降到攝氏20至24度之間。
林得恩提到，週日環境轉為偏東風到東南風，天氣大幅度回暖，高溫預測西半部地區重新回到攝氏28至34度，東半部地區攝氏25至31度之間，澎湖地區攝氏27至30度；低溫預測部份，清晨中部以北及東半部地區攝氏19至23度，南部地區在攝氏22至24度之間，澎湖地區攝氏23至25度，天氣突然變化很大，「衣服實在很難穿」！
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「台灣颱風論壇」在粉專表示，根據氣象署最新48小時降雨預測，這波鋒面主要降雨高峰落在昨晚到今天清晨，請留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。而氣象署今天清晨也發布大雷雨即時訊息，高雄市「彌陀區」、「永安區」、「路竹區」有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨瞬間較大雨勢、較強陣風、閃電落雷，請慎防低能見度、雷擊。
「台灣颱風論壇」提醒，今天午後，鋒面將逐漸南移至巴士海峽，儘管各地雨勢趨緩，但大氣仍不穩定，三不五時還是會來一陣雨。今天入夜至週六（25日）清晨，華南雲雨區接力通過，各地維持一陣一陣的間歇性降雨，到了週日（26日），雲雨帶離開就會快速放晴，氣溫上升。
氣象專家林得恩則提到，今日天氣前後受鋒面通過降雨及東北季風增強影響，台灣各地氣溫下降，北部及宜花地區整日轉涼，高溫下降到攝氏22至24度之間；中部及台東地區高溫在攝氏25至28度；南部地區高溫可達攝氏29至31度；而各地低溫普遍也都下降到攝氏20至24度之間。
林得恩提到，週日環境轉為偏東風到東南風，天氣大幅度回暖，高溫預測西半部地區重新回到攝氏28至34度，東半部地區攝氏25至31度之間，澎湖地區攝氏27至30度；低溫預測部份，清晨中部以北及東半部地區攝氏19至23度，南部地區在攝氏22至24度之間，澎湖地區攝氏23至25度，天氣突然變化很大，「衣服實在很難穿」！