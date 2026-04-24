我是廣告 請繼續往下閱讀

清晨高雄炸大雷雨「慎防劇烈天氣」！鋒面降雨還要再下48小時

而氣象署今天清晨也發布大雷雨即時訊息，高雄市「彌陀區」、「永安區」、「路竹區」有短延時強降雨、9級以上強陣風發生

▲根據氣象署最新48小時降雨預測，這波鋒面主要降雨高峰落在昨晚到今天清晨，一直下到週六晚間為止，週日就會放晴。（圖/台灣颱風論壇）

鋒面週日馬上就離開放晴「衣服很難穿」！西半部極限回暖熱到34度

週日環境轉為偏東風到東南風，天氣大幅度回暖，高溫預測西半部地區重新回到攝氏28至34度