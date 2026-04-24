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今鋒面南下「劇烈天氣來了」！週六繼續降雨全台濕一片

今（24）日鋒面南下、伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍續往南部擴展；明（25）日仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率，期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。

▲今（24）日鋒面南移，西半部地區雨勢最大下到整片橘紅，雨勢延續到週六全台仍有降雨，直到週日才會開始放晴。（圖/中央氣象署提供）

週日放晴大回暖「週末天氣超兩極」！下週勞動節連假前再變天

週日開始鋒面就遠離，天氣晴熱、氣溫上升，東半部偶有局部短暫降雨的機率

不過到了下週三（29日）下午至週日（30日）又有鋒面快速通過，天氣驟變。