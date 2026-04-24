氣象專家吳德榮今（24）日表示，今天鋒面南下，降雨範圍往南部擴展，明天各地區仍有雨，一連兩天各地都降溫，要慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣；而週日開始鋒面遠離，水氣大減少，天氣放晴氣溫上升，跟週六全台濕一片的形態完全不同，完全是兩極化的天氣呈現。不過好天氣持續不久，在下週三勞動節連假前又要再變天。
今鋒面南下「劇烈天氣來了」！週六繼續降雨全台濕一片
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（24）日鋒面南下、伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍續往南部擴展；明（25）日仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率，期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。
吳德榮說，今天及明天各地氣溫都下降、北台灣偏涼，今天各地氣溫北部17至22度、中部20至28度、南部20至32度、東部19至29度。
週日放晴大回暖「週末天氣超兩極」！下週勞動節連假前再變天
吳德榮提到，週日開始鋒面就遠離，天氣晴熱、氣溫上升，東半部偶有局部短暫降雨的機率，下週一（27日）天氣也持續回暖放晴。下週二（28日）南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。
不過到了下週三（29日）下午至週日（30日）又有鋒面快速通過，天氣驟變。吳德榮說，這波影響要到勞動節連假前，下週五至下週日（1至3日）鋒面遠離，但台灣附近水氣多、易有局部短暫降雨。不過，各國模式並不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（24）日鋒面南下、伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍續往南部擴展；明（25）日仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率，期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。
吳德榮說，今天及明天各地氣溫都下降、北台灣偏涼，今天各地氣溫北部17至22度、中部20至28度、南部20至32度、東部19至29度。
吳德榮提到，週日開始鋒面就遠離，天氣晴熱、氣溫上升，東半部偶有局部短暫降雨的機率，下週一（27日）天氣也持續回暖放晴。下週二（28日）南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。
不過到了下週三（29日）下午至週日（30日）又有鋒面快速通過，天氣驟變。吳德榮說，這波影響要到勞動節連假前，下週五至下週日（1至3日）鋒面遠離，但台灣附近水氣多、易有局部短暫降雨。不過，各國模式並不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。