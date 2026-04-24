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波特蘭拓荒者隊與聖安東尼奧馬刺隊的季後賽對決正陷入白熱化，雙方系列賽戰成1：1平手，隊史得分王里拉德（Damian Lillard）是否有機會在明（24）日的系列賽第3戰復出搶勝？拓荒者官方社群昨日發布了里拉德練球的影片，拓荒者主帥斯普利特（Tiago Spitter）也對此做出回應，他模糊表示可能不會，但並未完全否決可能性。里拉德在2025年4月27日遭遇左腳阿基里斯腱斷裂重傷，本季自密爾瓦基公鹿被釋出後重返波特蘭，一直處於復健階段。儘管他日前在全明星周末奪下三分球大賽冠軍，但球團始終對其復出計畫保密。針對里拉德是否能在對戰馬刺的系列賽中亮相，拓荒者主帥斯普利特並未完全把話說死，僅以關鍵的4個字回應：「大概不會（Probably not）」。斯普利特解釋，里拉德每日清晨7點就到訓練場，投籃數以千計，復健進度穩定。雖然目前仍將他列在傷兵名單（OUT），但並未徹底否認季後賽回歸的可能性。對於這支亟需外線火力的球隊而言，里拉德若能現身摩達中心（Moda Center），無疑將注入強大的能量。除里拉德外，NBA季後賽多名主力球員的傷勢也成為焦點：金塊隊前鋒阿隆·戈登（Aaron Gordon）因左小腿緊繃，一度被宣布將缺席今日與森林狼的第3戰。雖然隨後有報導指出尚未最終定案，但由於禁區大將沃特森（Peyton Watson）也因腿筋受傷缺陣，金塊戰力面臨嚴峻考驗。火箭隊杜蘭特（Kevin Durant）在第2戰對決湖人時扭傷左踝，目前第3戰被列為「出賽成疑（Questionable）」。這與他先前缺席第1戰的膝傷無關，對火箭進攻端是極大隱憂。湖人隊傳出好消息，原定需休養4至6週的里維斯（Austin Reaves），其左腹斜肌拉傷恢復超乎預期，目前已升級為「出賽成疑」，極可能在第3戰提前歸隊。馬刺隊巴恩斯（Harrison Barnes）與新星哈伯（Dylan Harper）皆已獲得隊醫許可，確定能參加與拓荒者的第3戰。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）表示雖然兩人帶傷，但狀態良好。暴龍隊控衛奎克利（Immanuel Quickley）因腿筋傷勢持續缺陣，將錯失今日對陣騎士的比賽。