美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（24）日客場迎戰波士頓紅襪，洋基先發投手施利特勒（Cam Schlittler）此役主投8局，僅被紅襪打線敲出4支安打失1分，加上洋基在7局下半靠著貝林傑（Cody Bellinger）和賈吉（Aaron Judge）兩支關鍵安打，終場洋基就以4：2擊敗紅襪，拿下最近的6連勝，系列賽三連戰橫掃紅襪。
齊森姆開轟 助洋基扳平比數
2局下半，紅襪靠著梅爾（Marcelo Mayer）的二壘安打先馳得點，取得1：0領先，5局上半，齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出陽春砲，幫助洋基扳平比數，5局下，紅襪納瓦耶茲（Carlos Narváez ）也回敬一發陽春砲，將比分反超為2：1。
洋基7局打出攻勢 擊敗紅襪拿6連勝
7局上，葛里沙姆（Trent Grisham）、齊森姆、卡瓦耶落（José Caballero）接連敲出安打，洋基在兩出局後攻佔滿壘，隨後貝林傑和賈吉連續兩支安打，為洋基打回2分，7局上半打完，洋基4：2反超紅襪。
紅襪在比賽後段打線熄火，9局下半洋基推出終結者貝德納（David Bednar）上場關門，他連續抓下三個出局，終場洋基就以4：2擊敗紅襪。
施利特勒此戰主投8局僅被敲出4支安打，失1分投出5次三振，貝林傑替補上陣繳出2支1，貢獻2分打點，賈吉4支1貢獻1分打點，吞下3次三振。
資料來源：《MLB》
我是廣告 請繼續往下閱讀
2局下半，紅襪靠著梅爾（Marcelo Mayer）的二壘安打先馳得點，取得1：0領先，5局上半，齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出陽春砲，幫助洋基扳平比數，5局下，紅襪納瓦耶茲（Carlos Narváez ）也回敬一發陽春砲，將比分反超為2：1。
洋基7局打出攻勢 擊敗紅襪拿6連勝
7局上，葛里沙姆（Trent Grisham）、齊森姆、卡瓦耶落（José Caballero）接連敲出安打，洋基在兩出局後攻佔滿壘，隨後貝林傑和賈吉連續兩支安打，為洋基打回2分，7局上半打完，洋基4：2反超紅襪。
紅襪在比賽後段打線熄火，9局下半洋基推出終結者貝德納（David Bednar）上場關門，他連續抓下三個出局，終場洋基就以4：2擊敗紅襪。
施利特勒此戰主投8局僅被敲出4支安打，失1分投出5次三振，貝林傑替補上陣繳出2支1，貢獻2分打點，賈吉4支1貢獻1分打點，吞下3次三振。