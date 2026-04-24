美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）在4月5日對上華盛頓國民時，在揮棒以及後續跑壘時感到不適，經檢查後為斜腹肌拉傷，根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示貝茲復原狀態良好，有望在「幾週內」就能回到先發陣容。

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傷勢狀態良好　貝茲有望提前回歸

斜腹肌傷勢的恢復期通常難以預料，且貝茲最初預估需要4到6週的恢復，但目前進度十分樂觀，根據《The Sporting News》報導指出，貝茲本人表示目前已完全處於「無痛」狀態。

金慧成代班表現亮眼　貝茲回歸後該去哪？

在貝茲缺席的三週內，道奇隊主要依靠金慧成與羅哈斯（Miguel Rojas）撐起游擊防區。金慧成在近15場比賽，繳出.324 / .415 / .471的打擊三圍，OPS.855，34打數 11安打、1轟、5打點，表現相當火燙，但貝茲回歸後，金慧成是否會繼續留在大聯盟，成為球迷關注焦點。

目前唯一的變數在於貝茲回歸前是否需要前往小聯盟進行復健賽，據悉貝茲傾向不打復健賽。而羅伯斯也表示雖然會尊重球員意願，但若為了確保傷勢徹底痊癒，復健賽仍是一個潛在的選項。

資料來源：《The Sporting News

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...