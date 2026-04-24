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底特律老虎隊的賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）今（24）日於主場對陣釀酒人隊，雖然前6局展現壓制力，卻在第7局遭遇亂流，被換下場後情緒當場失控，在休息室怒砸手套、球帽，甚至出手掀翻冰桶，瘋狂洩憤的畫面被鏡頭完整捕捉，引發全美球迷熱烈討論。身為2024、2025年連續兩屆美聯賽揚獎得主，史庫柏今日開局狀態神勇，前3局讓對手連安打都敲不出來。儘管4局被擊出零星安打失1分，但他仍穩定守住領先優勢進入第7局。未料7局戰況風雲變色，史庫柏先是被桑契斯（Gary Sánchez）敲出幸運安打，接著又被擊出軟弱滾地球穿過防線，危機瞬間擴大。隨後面對打擊率僅.111的帕金斯（Blake Perkins），竟在2好2壞後被掃出左外野適時安打，戰局遭到追平。教練團隨即決定將史庫柏換下場，心有不甘的他回到休息室後，先是憤怒地將球帽與手套摔在地上，接著更用左手抓起一旁的冰桶狠狠丟出，最後一臉陰沉地癱坐在板凳上，對自己的表現顯得非常失望。這段暴走的影片隨即在社群平台X上瘋傳，球迷對此評價兩極。有網友批評他的行為欠缺職業風度，甚至狠酸：「看來老虎隊不想付他高薪是正確的決定」、「這種態度讓人無法接受」。然而，更多底特律球迷對此表示理解甚至讚賞。球迷紛紛留言：「這就是我愛的史庫柏，他是真正的競爭者。」、「這不只是工作或遊戲，這是他對勝利的渴望」、「看到他對自己要求這麼高，我反而對球隊有信心」。托克森儘管王牌投手心情墜入谷底，但老虎隊並未放棄。9局下半，老虎隊靠著強打托克森（Spencer Torkelson）與瓊斯（Jahmai Jones）的關鍵發揮，最終成功以5：4完成再見逆轉勝。這場勝仗不僅讓史庫柏逃過敗戰，更讓球隊士氣大振。賽後，隊友格林（Riley Greene）與基斯（Colt Keith）調皮地扛起保冷箱，在托克森受訪時大潑冷水慶祝。史庫柏賽後感激地說：「只要給我領先，我都會盡力守住。在我不小心搞砸時，隊友們跳出來挺我、帶領我贏球，這感覺真的太棒了。」