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新北市三重區昨（23）日晚間發生一起離死亡車禍！一名49歲郭姓男子騎乘機車行經三和路四段時突然失控自摔，由於倒臥處緊鄰一輛水泥預拌車，讓目擊者一度誤認其遭併大車輾過，然而警消獲報趕抵發現，男子全身僅有臉部輕微擦傷，卻已失去生命跡象，經緊急送醫搶救後仍不治，詳細死因仍待釐清。事發在23日晚間7時許，一名49歲的郭姓男子騎乘機車行經新北市三重區三和路四段時，不明原因突然自摔，由於事發當下鄰側車道正好有一輛水泥預拌車經過，後方目擊駕駛見到郭男倒臥在大型車輛旁，一度驚恐以為發生輾壓事故，隨即報警處理。然而，警消人員趕抵現場後發現，郭男身上並沒有被車輪輾壓或嚴重撞擊的痕跡，全身僅有左臉部因摔倒造成的輕微擦挫傷，完全沒有大量出血或明顯外傷。離奇的是，儘管傷勢看似輕微，郭男卻當場失去了呼吸心跳，雖經救護人員緊急送醫搶救，最後仍不幸宣告不治。目前警方已完成現場的調查採證與測繪紀錄，不排除是郭男在行駛過程中突發急性疾病導致自摔喪命。警方後續將透過抽血檢驗確認其是否有酒駕情事，並報請檢察官進行相驗，以進一步釐清真正的死因與事故真相。