今（24）日鋒面持續影響台灣！目前鋒面雷雨即將進入南台灣，彰化至高雄間要注意，上午都會有不定時短暫雷陣雨，氣象署已發布大雷雨警戒，今天整日西半部都有局部大雨發生機會，周六東北季風及華南雲雨區東移接手，水氣仍多，轉晴回溫要等到周日。
鋒面雲雨在南台灣！彰化、高雄注意了
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，鋒面雲雨帶即將移入彰化至高雄間，今天上午不定時短暫雷陣雨。氣象署已針對高雄市發布大雷雨警戒，還有桃園以北大雨特報，請注意局部大雨發生機率。
今天整日西半部都有局部大雨發生機會。氣象專家林得恩表示，今日天氣前後受鋒面通過降雨及東北季風增強影響，臺灣各地氣溫下降，北部及宜花地區整日轉涼，高溫下降到攝氏22至24度之間，中部及臺東地區高溫在攝氏25至28度，南部地區高溫可達攝氏29至31度；而各地低溫普遍也都下降到攝氏20至24度之間。離外島氣溫預測，澎湖地區攝氏22至25度，金門及馬祖地區則分別為攝氏19至23及17至21度之間。
周六雨還沒停！轉晴回溫要等週日
林得恩提醒，周六天氣由東北季風及華南雲雨區東移接手影響，臺灣各地天氣仍然偏涼。高溫預測，北部及宜花地區在攝氏22至24度，中部及臺東地區則在攝氏26至28度之間，南部地區在攝氏28至30度；至於，低溫預測部份，北部及宜花地區在攝氏19至21度之間，中部及臺東地區攝氏21至23度，南部地區低溫也在攝氏22至24度。
氣象署提醒，周六中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後降雨逐漸趨緩。
周日轉晴回溫 出遊要挑這一天
週日（26日）各地大多為多雲到晴，環境轉為偏東風到東南風，天氣大回溫，高溫預測：西半部地區重新回到攝氏28至34度，東半部地區攝氏25至31度之間，澎湖地區攝氏27至30度，金門及馬祖地區則分別為攝氏25至27及21至23度之間。低溫預測部份，中部以北及東半部地區攝氏19至23度，南部地區在攝氏22至24度之間。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，鋒面雲雨帶即將移入彰化至高雄間，今天上午不定時短暫雷陣雨。氣象署已針對高雄市發布大雷雨警戒，還有桃園以北大雨特報，請注意局部大雨發生機率。
今天整日西半部都有局部大雨發生機會。氣象專家林得恩表示，今日天氣前後受鋒面通過降雨及東北季風增強影響，臺灣各地氣溫下降，北部及宜花地區整日轉涼，高溫下降到攝氏22至24度之間，中部及臺東地區高溫在攝氏25至28度，南部地區高溫可達攝氏29至31度；而各地低溫普遍也都下降到攝氏20至24度之間。離外島氣溫預測，澎湖地區攝氏22至25度，金門及馬祖地區則分別為攝氏19至23及17至21度之間。
林得恩提醒，周六天氣由東北季風及華南雲雨區東移接手影響，臺灣各地天氣仍然偏涼。高溫預測，北部及宜花地區在攝氏22至24度，中部及臺東地區則在攝氏26至28度之間，南部地區在攝氏28至30度；至於，低溫預測部份，北部及宜花地區在攝氏19至21度之間，中部及臺東地區攝氏21至23度，南部地區低溫也在攝氏22至24度。
氣象署提醒，周六中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，白天之後降雨逐漸趨緩。
週日（26日）各地大多為多雲到晴，環境轉為偏東風到東南風，天氣大回溫，高溫預測：西半部地區重新回到攝氏28至34度，東半部地區攝氏25至31度之間，澎湖地區攝氏27至30度，金門及馬祖地區則分別為攝氏25至27及21至23度之間。低溫預測部份，中部以北及東半部地區攝氏19至23度，南部地區在攝氏22至24度之間。