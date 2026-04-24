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▲田曦薇（如圖）的馬甲線是來自於自律的重訓和飲食控制。（圖／翻攝自田曦薇IG@vv.tian）

▲田曦薇（如圖）幫時尚品牌拍形象照，從甜妹變酷妹。（圖／翻攝自田曦薇IG@vv.tian）

陸劇《逐玉》播出後話題不斷，男主角張凌赫與女主角田曦薇因螢幕CP大受歡迎，人氣一路飆漲。不少粉絲在戲完結後仍瘋狂敲碗「二搭」，近期精品品牌GUCCI邀請兩人拍攝秋冬時尚形象照，田曦薇甩開甜美可人的形象，身穿小可愛單品，變身炸出馬甲線的酷妹，身材令人驚艷，粉絲放大螢幕觀看的同時也關切：「有在吃飯嗎？」一向以甜美初戀臉深植人心的田曦薇，換上俐落的黑色小可愛背心，明顯可見的馬甲線與結實腹肌。照片中，她眼神冷豔，腰腹間充滿力量感的線條，與她甜美的長相形成強烈對比。田曦薇身高168、體重46公斤，身形纖細，腰腹的緊緻肌肉線條卻充滿力量感，粉絲大讚是「甜臉金剛身」，但由於肌肉線條過於完美，不少粉絲第一時間紛紛狂放大照片細節，試圖確認是否為修圖效果，還有粉絲找到田曦薇隨著呼吸和姿勢不同，腹肌線條有所變化，代表這腹肌是真的。田曦薇的好身材，其實是長期堅持高強度訓練的成果。過去她曾分享，每週會做4到5次肌力訓練，包括皮拉提斯、彈性帶阻力及功能性體能，針對核心肌群雕塑身材。飲食則是採用高蛋白低GI方案，攝取蛋白質，搭配蔬菜與粗糧均衡營養，讓她拍片時輕鬆完成片場托舉、單肩扛40公斤物品等動作，像在《逐玉》裡背起190公分張凌赫小跑步的畫面，就是真拍。