美國職棒大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊今（24）日主場迎戰費城費城人，小熊日籍強打鈴木誠也，此戰繳出4支3猛打賞，其中包含一發超前陽春砲，連續三場開轟，9局打完兩隊戰成7：7平手，小熊在10局下半靠著史瓦森（Dansby Swanson）的再見安打，終場以8：7擊敗費城人。拿下近期的9連勝，而費城人則是苦吞9連敗。
兩隊打線手感好 比賽前半段互轟
費城人在2局上半靠著馬許（Brandon Marsh）的陽春砲先馳得點，2局下半，史瓦森在一、三壘有人的情況下，擊出高飛犧牲打，小熊將比分扳平為1：1，3局下半，布許（Michael Busch）敲出3分砲，小熊4：1領先費城人。
4局上，費城人靠著馬許的安打追回一分，小熊在4局下和6局下，靠著哈普（Ian Happ）和布許的高飛犧牲打，再將領先擴大至6：2，費城人在7局上靠著馬許本場第二發全壘打，以及小熊守備失誤和高飛犧牲打，將落後縮小到僅剩1分差。
鈴木誠也關鍵陽春砲 史瓦森再見安氣走費城人
8局上，索沙（Edmundo Sosa）敲出帶有追平分的安打，兩隊戰成6：6平手。8局下半，鈴木誠也從凱勒（Brad Keller）手中敲出陽春砲，幫助小熊再次反超比分。
9局上，小熊推出席爾巴（Caleb Thielbar）上場關門，賈西亞（Adolis García）鎖定一顆偏高滑球，掃出一發左外野方向陽春砲，助費城人將比分扳平為7：7平手。
小熊在9局下半無功而返，兩隊進入延長賽，10局下半。鈴木誠也獲得故意四壞保送，隨後凱利（Carson Kelly）敲安，史旺森在滿壘的情況下，敲出再見安打，終場小熊就以8：7擊敗費城人。
小熊布許此戰繳出6支2表現，貢獻4分打點，史瓦森5支2貢獻2分打點。費城人馬許4支3，包含兩發全壘打，貢獻3分打點，費城人此戰吞敗後，近期遭遇9連敗低潮，這也是費城人自2018年9月20日以來，首次吞下9連敗。
資料來源：《MLB》
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費城人在2局上半靠著馬許（Brandon Marsh）的陽春砲先馳得點，2局下半，史瓦森在一、三壘有人的情況下，擊出高飛犧牲打，小熊將比分扳平為1：1，3局下半，布許（Michael Busch）敲出3分砲，小熊4：1領先費城人。
4局上，費城人靠著馬許的安打追回一分，小熊在4局下和6局下，靠著哈普（Ian Happ）和布許的高飛犧牲打，再將領先擴大至6：2，費城人在7局上靠著馬許本場第二發全壘打，以及小熊守備失誤和高飛犧牲打，將落後縮小到僅剩1分差。
鈴木誠也關鍵陽春砲 史瓦森再見安氣走費城人
8局上，索沙（Edmundo Sosa）敲出帶有追平分的安打，兩隊戰成6：6平手。8局下半，鈴木誠也從凱勒（Brad Keller）手中敲出陽春砲，幫助小熊再次反超比分。
9局上，小熊推出席爾巴（Caleb Thielbar）上場關門，賈西亞（Adolis García）鎖定一顆偏高滑球，掃出一發左外野方向陽春砲，助費城人將比分扳平為7：7平手。
小熊在9局下半無功而返，兩隊進入延長賽，10局下半。鈴木誠也獲得故意四壞保送，隨後凱利（Carson Kelly）敲安，史旺森在滿壘的情況下，敲出再見安打，終場小熊就以8：7擊敗費城人。
小熊布許此戰繳出6支2表現，貢獻4分打點，史瓦森5支2貢獻2分打點。費城人馬許4支3，包含兩發全壘打，貢獻3分打點，費城人此戰吞敗後，近期遭遇9連敗低潮，這也是費城人自2018年9月20日以來，首次吞下9連敗。