金州勇士現在恐怕悔不當初！曾因得不到主帥科爾（Steve Kerr）信任而陷入冷宮的天才前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），在轉戰亞特蘭大老鷹後徹底解放。在今（24）日對陣紐約尼克的季後賽關鍵第三戰，庫明加（Jonathan Kuminga）不僅狂飆21分，更在最後關頭送出致命抄截，率隊以109：108氣走尼克，幫助老鷹在系列賽取得2比1領先，更讓遠在灣區的科爾顯得極其尷尬。

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將帥失和終爆發！庫明加用表現回擊「不夠專業」指控

根據ESPN記者史雷特（Anthony Slater）爆料，科爾與庫明加在去年12月的一場會議中爆發激烈衝突。科爾指責庫明加缺乏對團隊目標的認同與競爭力，而庫明加則反擊柯爾長期以來對他的偏見與不信任。這段僵持多年的師徒關係，最終在今年交易截止日前以庫明加被送往亞特蘭大畫下句點。

史奈德成救贖恩師！庫明加關鍵時刻取代先發立大功

與科爾冷處理截然不同，老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）選擇在季後賽高張力時刻給予庫明加絕對信任。在今日戰局膠著的最後6分鐘，史奈德大膽撤下先發後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels），改由庫明加（Jonathan Kuminga）掌控比賽。而他不負眾望，不僅進攻端火熱，更在最後12.5秒尼克握有球權時，靠著精準判讀完成制勝抄截，徹底粉碎對手逆轉希望。

勇士策略大失敗！　老闆拉寇伯只能苦笑：我早說過了

一直以來，勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）都是庫明加的堅定擁護者，無奈在主帥科爾的堅持下，這位23歲的天才前鋒始終無法在灣區獲得穩定發展。如今庫明加在亞特蘭大打得如魚得水，不僅讓老鷹球迷大喊「賺翻了」，也讓勇士當初為了節省薪資而將其擺上貨架的決策，成了全聯盟的笑柄。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...