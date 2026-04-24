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效力底特律老虎的旅美好手李灝宇，今（24）日在主場對上密爾瓦基釀酒人的比賽中，並未獲得出賽機會，最終老虎以5：4擊敗釀酒人，波士頓紅襪3A鄭宗哲，在今（24）日對上紐約大都會3A的比賽中，擔任先發游擊手打第6棒，繳出5支1的表現，並為球隊跑回一分，終場紅襪3A以10：4擊敗大都會3A，鄭宗哲賽後打擊率為0.262，而效力匹茲堡海盜高階1A的張弘稜，今先發對上勇士高階1A，主投5局失5分，但靠著隊友的火力支援，順利收下本季首勝。效力守護者3A的費爾柴德（Stuart Fairchild）今日在對上藍鳥3A的比賽中，沒有獲得出賽機會，小熊3A的龍恩（Jonathon Long）在對上辛辛那提紅人3A的比賽，擔任先發一壘手，此戰4打數無安打，賽後打擊率為0.267。效力亞利桑那響尾蛇3A的林昱珉，今先發對上教士3A，僅投0.2局就狂失5分，其中有2分為自責分，此戰僅投0.2局是林昱珉本季先發投的最短局數，賽後防禦率為為6.35，最終響尾蛇3A以5：8不敵教士3A，林昱珉吞下本季第2敗。效力匹茲堡海盜2A的陳柏毓，今日先發對上華盛頓國民2A，主投4局被敲出4支安打失2分，有1分是自責分，投出4次三振、2次保送，被敲出1發全壘打，賽後防禦率為5.62，退場時無關勝敗，終場海盜2A以11：2大勝國民2A。效力海盜高階1A的張弘稜，今先發對上勇士高階1A，張弘稜主投5局，被敲出6支安打其中包含2發全壘打，失掉5分都是自責分，投出4次三振、3次保送，海盜高階1A此戰火力全開，終場以13：6擊敗勇士高階1A，張弘稜也拿下本季首勝。效力道奇1A的柯敬賢，在對上巨人1A的比賽中，擔任先發右外野手打第4棒，此戰柯敬賢繳出3支1的表現，選到1次保送吞下3次三振，賽後打擊率為0.346。資料來源：《Milb》