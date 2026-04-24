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▲日本搭飛機行動電源新規定。（圖／日本國土交通省／Gemini生成）

行動電源攜帶上機的新規則：

其他原有的四項行動電源規定：

前往日本旅遊民眾需注意！日本國土交通省先前公告機內攜帶行動電源新規定，這項新規自今(24日)起正式上路，旅客在機上確定不能擅自為行動電源充電，也針對行動電源做出詳細規格規範，7大注意事項一次看。日本國土交通省在官網公告指出，依據國際民航組織（ICAO）所制定的國際標準，訂定了在航空交通過程中行動電源時的安全標準，除了禁止將行動電源放入托運行李之外，亦對行動電源的數量與容量加以限制。近年來，隨著全球航班內與鋰電池相關的火災事故增加，風險管理的必要性日益提高，國際民航組織也開始研議相關對策。其結果是，為了降低行動電源的風險，國際民航組織制定的國際標準之緊急修訂案已在ICAO理事會審議，並於3月27日（當地時間）獲得批准，並於同日立即生效。此次因應國際民航組織國際標準的緊急修訂，日本也將依此調整相關標準，此次新增三項規定，連同原有的規定一共七大項。可攜帶上機的行動電源最多為2個（僅限160Wh以下）。在機內不得對行動電源進行充電。在機內不得使用行動電源為其他電子設備充電。不要將行動電源放入託運行李中：放入託運行李中是被禁止的，請務必攜帶至機艙內。不要放入機上行李置物櫃：不要收納於座位上方的置物架中，請保存在座位前或身上口袋等身邊位置。單顆行動電源最大容量至160Wh為止：公式試算為Wh（瓦特小時）=mAh（毫安培小時）/1000xVolt（電壓）。為避免短路請做好行動電源個別保護：可貼上絕緣膠帶、放入收納袋、不要與多個電池或金屬物品放在同一袋中，以防止短路。