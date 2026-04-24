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洛杉磯道奇內野席次競爭進入白熱化！韓國媒體《體育朝鮮》今（24）日大幅報導，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）針對韓籍新秀金慧成在對戰舊金山巨人時發生的關鍵失誤，不僅沒有責備，反而公開給予正面評價。羅伯茲的一句「我對他沒有不滿」，被韓媒視為金慧成爭取續留大聯盟的「光明燈」。在道奇22日（台灣時間）對戰巨人的比賽中，首局先發投手山本由伸遭遇亂流，開局就被敲出內野安打，當時游擊手金慧成接球後發生嚴重傳球失誤，球直接飛過一壘手頭頂。這次失誤讓山本節奏大亂，最終單局丟掉3分吞下敗仗。然而，羅伯茲賽後卻展現截然不同的態度，「賽前下過雨導致場地潮濕，金可能沒料到球會那麼滑。他在防守端一直表現得很出色，我對這次失誤完全沒有不滿。」這番話讓韓媒忍不住驚呼，那個賽季初將金慧成下放小聯盟、態度嚴厲的主帥「去哪了」？金慧成的大聯盟之路走得曲折。儘管春訓繳出打擊率4成07的驚人成績，開季仍被羅伯斯送往小聯盟磨練。直到當家球星貝茲（Mookie Betts）在4月5日因右側腹受傷進入傷兵名單，金慧成才獲得升格機會。而他並未辜負這份幸運，升上大聯盟後手感燙到發火。在24日的加州內戰中，他擔任先發第8棒游擊手，單場4支2再度演出猛打賞節奏，將賽季打擊率堆高至3成24。雖然羅伯茲目前的態度大轉變讓金慧成暫時站穩腳跟，但隨著貝茲（Mookie Betts）即將傷癒復出，道奇內野的生存壓力將再度引爆。韓媒分析，若金慧成能持續維持3成以上的打擊表現，並穩定守備，極大機率能以工具人身分續留26人名單。