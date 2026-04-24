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丹佛金塊隊今（24）日在西區季後賽首輪第3戰以96：113慘敗給明尼蘇達灰狼，丟失了客場搶回領先的機會，更暴露出球隊在核心成員缺陣下攻守系統崩潰的深層危機。先發大將戈登（Aaron Gordon）因小腿傷勢倒下，什麼時候能回歸仍是未知數。金塊目前以大比分1：2落後，這支例行賽進攻效率居冠的勁旅，正走在被「下剋上」的懸崖邊緣。金塊今日防守端的崩盤，源於先發大將戈登與側翼悍將沃特森（Peyton Watson）的同時缺陣。金塊代理總教練阿德爾曼（David Adelman）雖緊急提拔小哈達威（Tim Hardaway Jr.）頂替先發，但明顯無法彌補戈登在禁區的對位能力。戈登場均能貢獻16.2分、5.8籃板、2.7助攻，外線命中率38.9%，是球隊進攻拉開空間與防守機動性的核心，金塊陣中根本無人能替代。美記瓊斯（Tony Jones）指出，戈登的左小腿傷勢非常棘手，「這種傷勢風險極高且難以預判，沒人能保證他在48小時內能康復。」美記Brenden Nunes更直言：「沒有了戈登和沃特森，金塊根本沒有防守。」數據顯示，金塊今日讓灰狼5人得分上雙，防守端完全失去了季後賽應有的對抗強度。金塊引以為傲的進攻體系今日徹底失靈。根據進階數據統計，金塊例行賽進攻效率高達122.6，排名全聯盟第一；然而季後賽對陣灰狼的三場比賽中，這項數據驟降至107.1，僅排在季後賽球隊中的倒數第6。失去戈登的空切威脅後，約基奇（Nikola Jokić）在進攻端陷入灰狼「雙塔」戈貝爾（Rudy Gobert）與蘭德爾（Julius Randle）的鐵籠陣。約基奇今日26投僅7中，命中率跌至慘不忍睹的26.9%，是個人季後賽的歷史新低。缺乏二次進攻機會與側翼拉開空間，迫使約基奇必須進行大量低效率的單打，最終獨木難支。