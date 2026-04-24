26.9%的投籃命中率寫下其職業生涯季後賽單場最低紀錄

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多數分數來自於罰球線上的11罰全中。他在運動戰中手感冰冷，三分球10投僅2中，正負值-21更是全場最差

戈登受傷對於金塊來說是致命打擊

▲金塊隊先發大將戈登（Aaron Gordon）因左小腿肌肉拉傷，確定缺席今日對陣明尼蘇達灰狼的系列賽第3戰。（圖／美聯社／達志影像）

金塊例行賽進攻效率122.6高居聯盟第一，但進入季後賽對陣灰狼的三場比賽中，進攻效率掉到僅剩107.1

禁區有雙塔可以限制約基奇，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）臂展和運動能力出色，在擋拆中可以繞過掩護，從後方給予穆雷投籃壓力

板凳出發的多森姆（Ayo Dosunmu）更成為奇兵，全場轟下25分並送出9次助攻，徹底打亂金塊的防守佈署

NBA季後賽首輪關鍵第三戰，丹佛金塊今（24）日作客明尼蘇達挑戰灰狼。在缺少大將戈登（Aaron Gordon）的情況下，金塊隊進攻端徹底崩盤，當家球星約基奇（Nikola Jokić）遭到灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）完全凍結，全場26投僅7中，。最終灰狼以113：96輕取金塊，系列賽取得2勝1負領先。本場比賽灰狼已經展現他們對於金塊系列賽的優勢，G3勝負分野主要取決於三點，分別是戈登缺陣、灰狼的防守，以及雙方板凳的貢獻。灰狼中鋒戈貝爾今日再次展現4屆年度最佳防守球員的實力，從首節開始便對約基奇採取「如影隨形」的防守。在戈貝爾的強力干擾下，約基奇首節8次出手僅命中1球，單節正負值低至-14；反觀戈貝爾打滿首節展現高效，助隊取得25：11的領先。約基奇全場雖然帳面上拿下27分15籃板，但，與戈貝爾正負值+18的強勢表現形成鮮明對比。，他是球隊重要的籃下終結點、也能投進外線，當約基奇在罰球附近被包夾時，他可以順下扣籃，也能在弱側命中三分球，大大減輕約基奇負擔。更不要說戈登還能帶球過半場，減輕穆雷和約基奇負擔，讓兩人可以提前落位，在更好的位置進攻。，可以協防、也可以主防，在少了他的情況下，灰狼今天肆無忌憚地不斷切入，讓金塊防線潰堤，開賽一路落後，始終沒能組織起有利反撲。金塊隊今日不僅約基奇失靈，二當家穆雷（Jamal Murray）也未能挺身而出，全場17投僅5中，三分球更是5投0中，僅得16分。少了戈登在禁區的策應與衝擊，金塊隊全場命中率僅34%。根據數據統計，，在季後賽球隊中排名倒數第6。金塊主帥馬龍（Michael Malone）在第四節眼見落後達27分且反撲無望，提前換下主力宣告認輸。事實上過去幾次金塊季後賽對上灰狼始終打不好，奪冠那一年贏得並不輕鬆，衛冕賽季更是被淘汰出局。灰狼連續兩年打進西區決賽，當然是有兩把刷子在。首先，可以說是聯盟限制金塊進攻最好的球隊。最後是陣容深度，金塊今年雖然賣掉波特（Michael Porter Jr.）補強板凳，但，反觀灰狼今日共有6人得分上雙。除了前鋒麥克丹尼爾斯繳出20分10籃板的雙十表現、愛德華茲（Anthony Edwards）穩定貢獻17分外，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）賽後雖然對球隊出現27次犯規、送給對方40次罰球感到不滿，但仍肯定球隊在防守端對約基奇的限制。森林狼目前帶著2：1的領先優勢，且掌握了系列賽的節奏主動權。