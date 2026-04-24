我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳偉殷在投手丘上對每一顆球、每一個細節的極致要求，中華賓士也將這份專業與熱情注入每一項服務細節。（圖／中華賓士提供）

全台最大的賓士經銷商中華賓士近日與台灣傳奇球星陳偉殷進行一系列的品牌合作，中華賓士藉由此次的合作揭開了陳偉殷選手返台期間的一天，並用最日常的方式，記錄這位曾在投手丘上有無數榮耀的偉大球員私下不為人知的一面。對中華賓士來說，陳偉殷選手長年征戰美國職棒大聯盟及日本職棒，以穩定卓越的投球表現與高度自律的職業精神。持續突破自我、追求巔峰的態度，與中華賓士所強調的精準工藝與不斷創新的理念相符，且中華賓士多年深耕台灣市場，憑藉完整銷售與售後服務網絡，以及對顧客體驗的高度重視，成為連結彼此的重要橋樑陳偉殷選手與中華賓士的連結也相當有趣。中華賓士藉由訪談後發現平時在賽場上沉穩、冷靜的陳偉殷選手私下原來是一位愛車的熱血男子。不僅自己擁有過多款的賓士車輛，更透露自己最喜歡的賓士車款是Mercedes-Benz S65與G550，未來若有機會也想再購入AMG系列的跑車作為座駕。此次深度合作展現頂尖運動員與豪華品牌的完美結合。也是中華賓士繼多年來贊助台灣棒球國際賽事以來，第一次與頂尖棒球選手的合作，這不僅是運動家精神與汽車工藝的跨界對話，更象徵著中華賓士對「追求卓越」的永續承諾。誠如陳偉殷選手在投手丘上對每一顆球、每一個細節的極致要求，中華賓士也將這份專業與熱情注入每一項服務細節。展望未來，中華賓士將持續精進，不僅在產品上與時俱進，更致力於為每一位客戶提供更優質、更細膩的尊榮服務體驗。透過與陳偉殷選手的聯手，我們將展現領袖者的沉穩與遠見，不論是在球場紅土或是漫漫長路，中華賓士始終與客戶同行，在每一個關鍵時刻提供最堅實的後盾，成就無可取代的星體驗。