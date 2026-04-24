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台北捷運萬大線永和永平國小站工地驚傳工安意外！今（24）日上午10時許，兩名工人在作業期間，不明原因墜落至1.5公尺深的施工處。新北市消防局獲報後迅速出動救援，發現兩人分別出現骨盆骨折及左大腿骨折的情形，迅速將人吊掛至地面後送醫，至於詳細事發原因仍有待釐清。事發在今日上午10時許，新北市永和區捷運萬大線「永和永平國小站」工地，當時兩名年約40歲與65歲的男性工人，因不明原因從1.5公尺的高處摔落並受困。消防獲報後立即出動人車趕赴現場，救護人員場後發現，兩名傷者分別受有骨盆骨折及左大腿骨折的情形，所幸兩人意識皆保持清醒，隨即利用吊掛設備將受傷工人移至地面，並由救護車緊急送往衛福部雙和醫院進行救治。目前相關單位已介入調查，針對事故發生的確切原因以及工地安全措施是否完善，仍有待進一步釐清。