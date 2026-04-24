我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西部分分水嶺之戰今（24）日於明尼阿波利斯開打，由明尼蘇達灰狼主場迎戰丹佛金塊。儘管賽前ESPN預測金塊仍有微弱優勢，但隨著金塊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）因傷確認缺席，金塊的勝率在短短一天內從原本看好大幅下滑近20%，最終結果一如預期，金塊以96：113潰敗。事實證明，戈登的缺陣與約基奇（Nikola Jokić）的低迷，正讓這支衛冕軍陷入空前絕後的危機。金塊隊在G3開打前接到噩耗，頭號防守悍將戈登因左小腿拉傷被迫關機。加上另一名鋒線大將沃特森（Peyton Watson）也因腿筋傷勢持續缺戰，金塊在側翼防守與運動能力上出現斷崖式下滑。美媒ESPN在賽前預測中，灰狼的勝率從G2前的27.2%狂飆至47.7%，而金塊的勝率則被嚴重下滑。專家指出，戈登不僅是防守端對位森林狼球星的核心，更是進攻端分擔約基奇壓力的關鍵，「沒有戈登，金塊就像失去了一條腿。」灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今日再次向世人證明他4屆最佳防守球員的價值。在戈登缺陣、金塊體系失靈的情況下，戈貝爾完全接管了對約基奇的防守。約基奇季後賽生涯兩次投籃命中率低於30%，都是對上的戈貝爾，上一場是在2023年首輪G5，約基奇面對戈貝爾29中8。數據統計顯示，若加上上一場比賽的第四節，約基奇近2個節次的表現慘不忍睹，合計14投僅2中，三分球5投0中，僅得6分卻發生4次失誤。今日約基奇全場26投僅7中，創下個人季後賽生涯最低命中率。當家球星的突然啞火，成為金塊全場最多落後達27分的縮影。金塊主帥阿德爾曼（David Adelman）賽後談到球隊第一節大比分落後，但事實上只丟了25分，只是沒辦法把球投進，他也提到金塊這一場缺乏身體對抗，但他仍相信球隊能夠度過難關，「我們曾經0：2落後，然後追成2：2。我們也曾1：3落後過。這些場面我們都見過。所以我們不會恐慌。但正因為不恐慌，我們才更要對自身表現負責，為第四場變得更好而努力。」