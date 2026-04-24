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張凌赫因《逐玉》爆紅 鬆口想拍電影

▲張凌赫（如圖）因演出《逐玉》人氣狂飆，成為新一代男神，他接受中國媒體訪問時，表示未來想嘗試拍電影。（圖／中國電影報道微博）

張凌赫遭酸「粉底液將軍」直喊：素顏最自在

▲張凌赫（如圖）因戲裡妝容精緻遭酸是「粉底液將軍」，但他卻表示素顏才是自己最自在的狀態。（圖／微博＠張凌赫）

張凌赫0偶包 犧牲扮醜也OK

▲張凌赫（如圖）過去曾演出一部戲叫《櫻桃琥珀》，直言自己沒有偶包，也願意為了角色願意犧牲扮醜。（圖／中國電影報道微博）

中國演員張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅，出道至今演出《蒼蘭訣》、《度華年》等多部戲劇，演技備受肯定。近日，張凌赫接受媒體訪問，透露想拍電影，因演出《逐玉》而被酸是「粉底液將軍」的他，強調自己沒有偶像包袱，可以為了角色犧牲扮醜，「一切以角色為主。」張凌赫因演出《逐玉》人氣狂飆，成為新一代男神，他接受中國媒體訪問時，表示未來想嘗試拍電影，「這對我來說是未知的領域，我想嘗試一下，因為我覺得電影的拍攝過程，跟電視劇還不一樣，電視劇很緊張，它時間是非常非常有限的，電影應該會有很多時間去琢磨（角色）。」張凌赫認為如果有機會拍電影，會為自己的表演帶來很大的突破與成長。另外，張凌赫在劇中飾演將軍，卻因妝容精緻遭酸是「粉底液將軍」，遭到網友熱議、抨擊。對此他直言素顏才是自己最自在的狀態，也希望未來可以演出更接地氣、有血有肉的角色，強調本身沒有偶像包袱，願意為了角色扮醜。事實上，張凌赫過去曾演出一部戲叫《櫻桃琥珀》，戲裡飾演「蔣嶠西」的他，為了更貼近角色的生活狀態，不惜犧牲色相，把自己的皮膚變得黝黑、妝容也顯得滄桑。張凌赫強調自己不排斥扮醜，一直以來都是以角色為主，「如果那個角色需要我去改變一下我的形象沒問題」，張凌赫不僅有著高顏值，就連在工作上也非常敬業。