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NBA季後賽首輪第三戰（G3），明尼蘇達灰狼回到主場展現強大的防守統治力，終場以113：96大勝丹佛金塊，系列賽取得2：1領先。灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）此役徹底凍結兩屆MVP約基奇（Nikola Jokić），讓對方寫下職業生涯最慘烈的投籃表現，同時灰狼單節讓對手只拿11分，寫下1989年成立以來，近36個賽季最佳紀錄。賽後，戈貝爾在受訪時展現運動家風度，稱讚約基奇是他職業生涯所遇過最強大的對手。本場比賽，戈貝爾再次證明其4屆年度最佳防守球員的價值。在防守端，他成功將約基奇的進攻效率降至冰點。約基奇全場出戰35分鐘，26投僅7中，其中三分球10投2中，雖然靠著11罰全中攻下27分，但26.9%的投籃命中率寫下其季後賽生涯單場最低紀錄。戈貝爾在賽後採訪中由衷地表示：「約基奇是我整個職業生涯中防守過最偉大的進攻球員。我只是試著享受這種挑戰，盡我所能讓他多費些力氣，繼續努力讓他每得到一分都得付出代價。」根據統計，約基奇職業生涯季後賽僅有兩場投籃命中率低於30%，而這兩場的對手正好都是由戈貝爾鎮守禁區。此外，約基奇今日單場投丟19球（26中7），在自2000年後季後賽中鋒單場打鐵數排行榜中高居第2名，而第1名同樣是約基奇在2023年面對戈貝爾時所寫下的紀錄（29中8）。今日比賽的中場數據更顯示，當戈貝爾與約基奇同時在場的20分鐘內，灰狼淨勝金塊高達22分。戈貝爾不僅在防守端築起禁區屏障，首節更帶領球隊僅讓金塊拿到11分，刷新了灰狼隊史36年季後賽紀錄。面對戈貝爾與灰狼防線的強勢壓制，約基奇賽後無奈地表示：「他們又高又壯，臂展驚人——他們用各種花招和干擾讓你出手時不得不猶豫。必須稱讚他們，他們真的很出色。」約基奇也提到，自己近5節比賽合計33投僅8中，手感確實低迷，未來若能投進三分球將對球隊至關重要。對於系列賽陷入1：2落後，約基奇展現韌性，直言不想回顧過去的逆轉經歷，最重要的永遠是下一場比賽，「我們需要帶著緊迫感走上場，並且打得好得多。」戈貝爾則向主場球迷喊話，強調球隊會堅持防守先行的風格，並霸氣宣告：「我們走著瞧，還要再贏14場！」雙方第四戰（G4）將於周日繼續在明尼蘇達展開。