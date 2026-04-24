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在現代棒球中，高大身材往往與強大球威劃上等號，但對於像洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希與前旅美投手藤浪晉太郎這類的高個投手而言，卻是職業生涯最艱難的課題。近日在《Baseball Channel》的節目中，曾陪同藤浪挑戰大聯盟的專家鐮田一生指出，高個子投手的控球不穩並非單純技術問題，而是物理條件上的「宿命」。鐮田一生在節目中形容，長身投手就像是裝載了「過大引擎」的賽車，底盤往往跟不上動力輸出。他指出：「要將長度驚人的四肢隨心所欲地轉動，本身就是一件極難的事。」身體中心只要產生一絲微小的偏離，傳導到手掌末端時就會變成巨大的晃動，這也是為何身材適中的投手往往更能精準控制球路。鐮田進一步分析，近期大聯盟長身投手流行「短臂」投法，極大機率就是為了縮短力矩，進而提升對球的支配力。針對這種「長身宿命」，藤浪晉太郎在轉戰大聯盟後，曾採取了兩項大膽轉變，首先是精簡球種，放棄繁瑣的變化球，只鎖定「直球、指叉球、切球」這三項最能送入好球帶的球種；第二個是改變瞄準點，藤浪曾要求捕手不要蹲在好球帶邊緣，而是直接蹲在「紅中偏高」的位置。這樣一來，即使出手發生偏移，球路依然有極大機率落在好球帶內，而非直接變成大暴投。儘管控球不穩是常態，但以洛杉磯道奇為首的大聯盟球隊，依然持續重用如格拉斯諾（Tyler Glasnow）及佐佐木朗希等高個子投手。專家認為，這顯示在大數據時代下，「身高帶來的出手點優勢」所產生的壓制力，其評分遠高於些微的控球風險。