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▲李多慧昨晚再度分享2張短髮美照，問大家她要不要剪頭髮。（圖／李多慧Threads@le_dahye）

▲李多慧身上這套小龍女新制服就是她自己設計的。（圖／李多慧 LeeDahye臉書）

韓籍啦啦隊女神李多慧日前在自己的IG分享一張短髮美照，只見李多慧透過AI改圖的方式，將萬年長髮變成耳下短髮，看起來更加減齡，吸引4萬網友按讚；這讓李多慧本人也動搖了，開始思考是否要改變髮型。從不把粉絲當外人的她，昨（23日）晚更在Threads開投票問大家：「到底要不要剪頭髮？」再度引起熱議。李多慧自從加入啦啦隊後，幾乎都以長髮形象示人，偶爾燙捲、偶爾改變髮色，但沒剪過短髮。她日前卻無預警在IG小帳分享一張微捲短髮的美照，讓粉絲耳目一新，覺得這個髮型也很適合她，稱讚李多慧剪短髮更有精神、超級可愛。李多慧收到大家的留言後，也陷入苦惱。她昨晚在Threads發文，又加碼分享了2張短髮照片，一張長度在肩膀以上，一張長度則到鎖骨附近，李多慧猶豫地問大家：「」接著她就在留言區開啟投票，截至今日下午2點，已吸引3.3萬網友響應。目前超過57%的網友投給短髮，票數領先，粉絲看了也紛紛留言給李多慧意見：「短髮膩了可以接長！ 變化比較多」、「只要是妳，長髮短髮都好看」、「夏天要到了台灣天氣很熱的，肯定要俏麗短髮」、「可以先剪到鎖骨看看，至少不是一次剪短」、「都很好看！怎樣都愛，但如果可以還是愛長髮，可以弄出更多造型」、「剪短了還能再留長，多慧可以試試看」。現年26歲的李多慧2023年來台發展，目前隸屬味全龍啦啦隊小龍女（Dragon Beauties），更擔任隊長（Captain）一職。審美有獨到眼光的她，今年還為啦啦隊隊設計了改良式旗袍的制服，黑紅配色加上亮片裙裝，十分有特色，也讓網友紛紛大讚李多慧美商（Beauty Quotient）在線，相信她最後不論選擇剪短髮還是繼續維持長髮，都將呈現最好的一面給大家。