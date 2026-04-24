我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原先被認為風格較為保守的隊長賈吉，這次也站在支持改革的一方。（圖／美聯社／達志影像）

一向以重視歷史與傳統聞名的紐約洋基隊，正準備掀起一場「球衣革命」。繼近年放寬「禁鬍令」等因應時代潮流的變革後，洋基球員內部對於更換球衣色彩的呼聲日益高漲。根據美媒最新報導，球員們正推動將目前的灰色客場球衣改為更具現代感的「海軍藍」，而身為隊長的賈吉（Aaron Judge）也已對此方案點頭表達贊同。這次變革的重點並非洋基最神聖的「主場條紋球衣」，而是針對傳統的灰色客場戰袍。推動此計畫的關鍵人物之一齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）興奮地表示這將會非常「出色」；而強打者史坦頓（Giancarlo Stanton）也表達理解，他認為雖然這件球衣在運動界極具象徵意義，但不代表不能偶爾做出改變。根據美國媒體《Albat》報導，原先被認為風格較為保守的隊長賈吉，這次也站在支持改革的一方。賈吉明確表示，雖然主場的細條紋（Pinstripe）絕對不能變動，但他對於客場球衣的創新持開放態度。他認為，如果目前的客場球衣已經在細節上略有調整，那麼全面改用洗鍊的海軍藍色也完全沒有問題。目前這款海軍藍球衣主要僅用於打擊練習或春訓營，若計畫成真，它將正式躍上季賽舞台，成為洋基隊進化的新象徵。這項提案目前僅剩下最後一道門檻，即取得洋基隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）的正式批准。隨著球隊領導層與球員達成共識，這支大聯盟最著名的豪門球隊，或許很快就會以全新的色調在客場征戰。