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美國職棒大聯盟（MLB）官方Instagram於昨（23）日發布一段趣味影片，邀請多位現役球星分享自己最喜愛的寶可夢角色，引發球迷熱烈討論。從天使隊球星楚奧特（Mike Trout）、老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），到大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）等人，紛紛從經典的「初代151隻寶可夢」中選出心頭好，展現棒球場外的童心一面。在這段官方影片中，包含底特律老虎隊的「神鱒」楚奧特、塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）都選了噴火龍、巴爾的摩金鶯隊強打阿隆索（Pete Alonso）選擇超級水箭龜，許多球員都不約而同地從初代寶可夢中挑選自己的最愛。即便寶可夢系列已經推出超過千種角色，但對於這些正值壯年的大聯盟球員來說，童年回憶中的「元祖角色」還是擁有無法撼動的地位。其中，全球知名度最高的皮卡丘，獲得了最多的14張選票。當鏡頭轉向道奇巨星大谷翔平時，他露出招牌陽光笑容，毫不猶豫地選擇了皮卡丘。這位在場上被稱為外星人或獨角獸的二刀流好手，私下的喜好也相當平易近人。事實上，大聯盟球員熱愛寶可夢早已不是新聞。道奇隊的赫南德茲（Kiké Hernández）先前就曾錄製過寶可夢卡牌的拆卡包影片，看到稀有卡片時興奮到尖叫的模樣，讓球迷看到職棒選手私下真實的一面。寶可夢與大聯盟早在2025年於東京舉辦的道奇與小熊隊開幕系列賽中就曾有連結。當時球場內不僅結合了寶可夢的特效演出，也成功吸引了大量年輕球迷關注。大聯盟官方透過這類趣味互動，拉近了球星與年輕球迷的距離，也讓外界看到了這群場上威風凜凜的球星，私底下像男孩般純真熱血的一面。