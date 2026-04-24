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費城費城人隊今（24）日做出艱難決定，正式裁掉表現持續探底的資深右投「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）。儘管沃克的合約仍剩餘約1500萬美元（約合新台幣4.7億元），但球團決定認賠殺出，吞下這份當年總值7200萬美元（約合新台幣23.5億元）的巨額合約，以清出空間迎接王牌投手的回歸。費城人隊今年開季表現令人失望，目前以8勝16敗與紐約大都會隊在國聯東區墊底。沃克無疑是投手陣容中最沈重的負擔，本季他出賽5場（4場先發），在22又2/3局中狂丟25分，防禦率高達9.13，戰績1勝4敗。在昨日對陣芝加哥小熊的比賽中，費城人嘗試使用「假先發（Opener）」戰術試圖幫沃克找回狀態，但他中繼上場4局仍被擊出8支安打、丟掉5分，最終球團高層耐性耗盡。費城人棒球事務總裁董布羅斯基（Dave Dombrowski）無奈表示：「我們嘗試了一切可能的方法，但這一年來他確實無法發揮效用。」認賠吞下合約 王牌惠勒即將傷癒復出沃克於2022年12月簽下4年7200萬美元大約，第一年雖繳出15勝成績，但隨後表現急轉直下，去年防禦率飆升至7.10，今年更徹底崩盤。球團此次決定釋出他，將全數承擔本季剩餘的1800萬美元薪資，這也宣告這筆簽約已成球團史上的重大投資失誤。費城人此時選擇裁員的另一主因，是球隊王牌惠勒（Zack Wheeler）即將於周末回歸。惠勒自去年9月接受肩部血栓手術及後續復健後，終於準備好進行本季首秀。為了替惠勒清出輪值空間，防禦率全聯盟墊底（失分25分為目前最高）的沃克成了頭號犧牲品。現年33歲的沃克在大聯盟征戰多年，生涯曾效力過水手、響尾蛇、藍鳥與大都會。他在費城人的三個多球季中，留下24勝25敗、防禦率5.12的平庸成績。在被費城人裁掉後，他將進入讓渡名單（Waivers），若無球隊接手，他將成為自由球員。費城人隊目前除了沃克的問題，上個月剛以5年1.35億美元續約的左投魯薩多（Jesus Luzardo）防禦率也高達6.91。對這支志在衝擊季後賽的傳統強權而言，裁掉沃克僅是整頓投手丘的第一步，如何找回去年的競爭力將是接下來的嚴峻課題。