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費城費城人隊今（24）日傳出一項人事異動也引發台灣球迷熱議，球團宣布正式裁掉防禦率高達9.13的資深右投沃克（Taijuan Walker），並認賠其4年7200萬美元合約中剩餘的1500萬美元薪資。33歲的沃克出生於美國路易斯安那，卻以其綽號——「台灣走路」為台灣球迷所熟知，他之所以和寶島有連結的原因，完全是其名字諧音。許多球迷可能會好奇，這位曾效力於水手、響尾蛇、藍鳥與大都會等隊、出生於美國路易斯安那州、擁有墨西哥血統（透過母親）的投手，為何會被稱為「台灣走路（Taiwan Walker）」？其實這個綽號源自於他名字「Taijuan」的發音。由於其發音與「Taiwan（台灣）」極其相似，加上他的姓氏「Walker」，因此台灣球迷便靈機一動，將其名字音譯兼意譯為「台灣走路」。這個綽號在網路討論區迅速走紅，甚至成為他在台灣體育新聞中的代名詞。雖然綽號中有「台灣」，但沃克與台灣並無血緣關係。他是墨西哥裔美國人，母親名為奈莉賈西亞（Nellie Garcia）。根據世界棒球經典賽（WBC）規則，沃克具備代表墨西哥出賽的資格，他也確實在2023年披上墨西哥戰袍征戰經典賽。在2025年球季，沃克在費城人隊還能繳出34場出賽、防禦率4.08的穩健表現，沒想到2026年開季卻發生毀滅性的退化。現年33歲的沃克曾是2021年大都會隊的明星賽投手，巔峰期球速可達95英里以上。然而根據數據顯示，他的球速自2021年起穩定下滑，今年平均球速僅剩91.8英里（約147.7公里），僅排在大聯盟投手的後16%。費城人隊總裁唐布羅斯基（Dave Dombrowski）坦言，曾多次嘗試交易沃克的合約卻無人問津。隨著王牌惠勒（Zack Wheeler）即將歸隊，球團最終決定放棄這位努力卻無法找回球威的老將。總教練湯姆森（Rob Thomson）也為他抱屈：「他是一個專業的球員，也是最棒的隊友。這完全是基於場上表現的決定，他已經嘗試了一切（包括增加球速與擔任中繼），但結果就是不盡人意。」雖然沃克目前暫時失業，但只要他能證明自己仍有壓制力，任何球隊都能以底薪將其簽下。對於台灣球迷而言，無論他未來落腳何處，「台灣走路」這個獨特的綽號都將繼續伴隨著他的職棒生涯。出生地： 美國路易斯安那州代表國家： 墨西哥 (WBC成員)綽號由來： 名字「Taijuan」諧音 Taiwan，「Walker」意譯為走路（保送）。職業成就： 2021年MLB全明星、生涯累積78勝75敗。慘賠合約： 費城人支付其剩餘1500萬美元，供其自由轉隊。