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▲中華職棒19歲左投李育朋因無照酒駕肇事，遭樂天桃猿火速開除，中職表示，仍會對李育朋祭出禁賽40場、罰款44萬之處分。（圖／記者葉政勳攝,資料照）

中華職棒樂天桃猿19歲投手李育朋4月19日因無照酒駕車禍事件，22日遭到桃猿球團解約，桃猿總教練曾豪駒今（24）日賽前受訪時坦言，得知此消息時，既生氣又惋惜，「好好的選手，因為自己的（錯誤）行為，讓自己失去舞台。」曾總直言，每個人都應該要明白哪些事情是不能犯錯，入隊時就要想清楚，是來職棒闖出一片天，而不是把時間花費在玩樂上，「我覺得那就讓社會來教你吧。」李育朋現年19歲，畢業於台東體中，去年中職選秀第4輪加入桃猿，簽約金250萬，尚未有一、二軍出賽紀錄。桃猿球團今日發出聲明，針對4月19日發生的李育朋無照酒駕車禍事件，依照球團與球員契約約定於昨日終止合約。球團深刻理解此次事故的嚴重性，並為影響社會秩序向廣大球迷及各界表達深切歉意。談到李育朋因無照酒駕斷送職業生命，桃猿總教練曾豪駒今日受訪時表示非常遺憾，「打職棒應該是所有年輕選手從小就嚮往的方向。看到這樣的事件出現，當然是覺得蠻遺憾、可惜的。」曾總直言，年輕選手入隊時，就應該要想清楚，是來職棒闖出一片天，而不是把時間花費在玩樂上。曾總語重心長的說，球隊都會宣導相關注意事項，「但其實也不用一直掛在嘴邊，每個人都應該要清楚明白哪些事情是不能犯錯，我覺得那就讓社會來教你吧。」曾總感嘆，進入職棒就是要去追逐夢想，而不是成為別人的鏡子，「出現這種事情，當然沒有人想看到。」曾總坦言，聽到李育朋無照酒駕，當下的心情是既生氣又惋惜，「好好的選手，因為自己的（錯誤）行為，讓自己失去舞台。還沒發光發熱，因為思考不周，在行為上的失序，不是任何人都想看到的。這就是社會的規範，法律大家都知道，哪些不能去碰觸。」曾總直言，職棒選手的身份，關注度其實非常高，選手應該要更加謹言慎行去表現自己。曾總進一步指出，年輕人剛進職棒時，只知道是踏入夢想的門檻，但後續該怎麼發展，並沒有去全盤思考，「你怎麼去努力？怎麼去好好的經營自己？進來後領到的薪水，其實都比外界還要更優渥，是不是在管理上面對於自己能更加嚴謹？」曾總表示，自律的意思不是只有把球打好，「是你怎麼照顧好自己的身體，不要讓自己有過度的負荷，這些都是在當好職業選手的一個本分。不願意（見到）這件事情，但這已經發生了，那就是事實，其實還是有很多人都非常努力，大家成年了，都要為自己負責。」