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歷史第二對！約基奇、莫瑞寫下「悲慘命中率」紀錄

莫瑞外線全數落空 關鍵時刻火力支援消失

灰狼禁區防線奏效 金塊爭冠之路亮紅燈

丹佛金塊今（24）日客場挑戰明尼蘇達灰狼，進行系列賽第三戰。原以為回到主場的灰狼會遭遇苦戰，沒想到金塊最強組合約基奇（Nikola Jokić）與莫瑞（Jamal Murray）集體手感「斷電」。全場比賽金塊進攻端陷入泥沼，終場以96：113不敵灰狼，系列賽大比分陷入1比2的落後局面，而這對「最強雙人組」也意外創下了相當難堪的記錄。本場比賽金塊雙星的投籃表現堪稱災難。根據數據統計，約基奇與莫瑞成為NBA季後賽史上第二對「單場得分皆超過15分，但投籃命中率與三分命中率分別都低於30%與20%」的組合。上一對寫下如此難堪數據的雙人組，要回溯到2014年奧克拉荷馬雷霆隊的杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。身為年度MVP大熱門的約基奇，此役出戰35分鐘，雖然繳出27分、15籃板與3助攻的雙十數據，但26投僅7中，命中率僅26.9%，三分球更是10投2中（20%），大部分得分來自於罰球線上的11罰全中。與約基奇搭檔的二當家莫瑞手感更為冰冷，全場17投5中，拿手的三分球5投0中，僅貢獻16分、3籃板與4助攻。相較於上一戰僅在關鍵時刻的出手選擇飽受爭議，整場比賽依舊維持相當不錯的手感，反觀此役在進攻端完全無法提供有效的火力支援，讓灰狼在下半場逐漸拉開比分，最終無力回天。灰狼在主場展現了極強的防守執行力，特別是針對約基奇的禁區包夾與對莫瑞的貼身防守，成功讓這對聯盟頂尖組合徹底啞火。反觀灰狼在愛德華茲（Anthony Edwards）的帶領下進攻多點開花，成功保衛主場。對於金塊而言，兩大核心同時陷入低潮極為罕見。若不能在接下來的G4迅速找回準星，並調整面對灰狼防線的進攻策略，金塊的爭冠之路恐將在首輪遭遇巨大的挑戰。