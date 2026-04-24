我是廣告 請繼續往下閱讀

本賽季首場「基襪大戰」在波士頓芬威球場火熱開打，但討論焦點全落在洋基打者卡巴萊羅（José Caballero）的「小動作」上。他在比賽中二度試圖利用投球計時器（Pitch Clock）規則玩弄投手，結果不僅引發全場紅襪迷怒火，更在9局下半關鍵時刻自食惡果，被主審判定「自動三振」，場面極其難看。根據大聯盟規則，打者必須在投球計時器剩餘8秒前完成準備並看向投手。不過，29歲的卡巴萊羅（José Caballero）卻在6局上半滿壘時，故意低頭盯著地板，直到最後一秒才抬頭。紅襪投手安德森（Jack Anderson）因此節奏大亂，連續被判定兩次投球違規。儘管計謀一度得逞，但安德森迅速穩住陣腳，最終以速球正面對決，讓卡巴萊羅揮空遭到三振。不料到了9局上半，洋基領先4分時，卡巴萊羅故技重施對付紅襪左投新秀薩馬尼耶戈（Tyler Samaniego）。這一次，薩馬尼耶戈不為所動，反倒是卡巴萊羅自己玩過火，在計時器歸零前仍未完成準備。主審強斯（Austin Jones）當即裁定打者端計時器違規，奉送一顆「自動好球」。由於當時已是兩好球，卡巴萊羅就在全場紅襪球迷的歡呼聲中，以最狼狽的方式遭到「自動三振」。卡巴萊羅這種鑽漏洞的行為在社群媒體X上引發排山倒海的批評。球迷紛紛留言大罵：「太丟臉了，站起來好好揮棒，不要玩這種小把戲！」、「他更在乎心理戰而非打擊技巧，這就是失敗者的表現。」甚至有憤怒的球迷翻出卡巴萊羅過去在水手隊時期就曾因類似行為激怒洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），當時柯爾直接以一顆97英哩的「警告球」從他頭上飛過作為回擊。對於愛將遭到裁定，洋基教頭布恩（Aaron Boone）當場衝向主審抗議，但球迷對此並不買帳，認為教練放任球員玩這種惡質遊戲，卻在自食惡果時出來爭論，簡直不可理喻。