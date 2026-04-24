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桃園龍猿戰因雨卡關 伍鐸本季首勝再緩緩

中華職棒原訂今（24）日展開的熱血週末賽事，不敵天公不做美。受強大雨勢影響造成場地積水，聯盟宣布原訂於桃園棒球場舉行的味全龍對戰樂天桃猿，以及洲際棒球場的中信兄弟迎戰富邦悍將，兩場例行賽均確定無法如期開打，賽事將改至補賽週進行。本場比賽原先極具話題，味全龍派出「老江湖」伍鐸（Bryan Woodall）作客桃園。伍鐸生涯在桃園球場表現極其優異，先發26場便豪取14勝，防禦率表現穩健，堪稱其個人「福地」。雖然他在前一場對戰富邦時繳出7局失1分的優質先發，但至今本季首勝尚未開張，原期盼今日能在幸運地延續手感。樂天桃猿則由王牌洋投威能帝（Pedro Fernandez）掛帥，這原本也是他本季首度在桃園主場亮相。威能帝近期狀態升溫，上週才剛對台鋼雄鷹飆出單場8次三振拿下首勝。值得一提的是，威能帝過去與伍鐸在例行賽同場先發6次，味全龍隊以5勝1敗的對戰紀錄佔據絕對上風，而近期二連勝的樂天桃猿，想趁勢衝回五成勝率的目標也因雨受阻。另一邊在洲際棒球場，備受矚目的「金控大戰」也未能逃過雨神侵擾。近期剛擺脫開季低潮、並帶著本季首度2連勝氣勢回到主場的中信兄弟，原期望藉由穩定的打線發揮續拚連勝，沒想到卻被一場暴雨打斷節奏。此役原本計畫上演洋投強強對決，由中信兄弟的勝騎士（Mario Sanchez）坐鎮主場，迎戰正處於2連敗低迷、急需振作的富邦悍將先發魔力藍（Manny Bañuelos）。不過富邦悍將也獲得了額外的喘息空間，得以重新調整疲軟的進攻端與連敗壓力。對於中信兄弟而言，這場雨雖然冷卻了連勝的火燙手感，但也讓先發輪值獲得更多休息時間。由於桃園與台中兩地雨勢過大且場地狀況不佳，聯盟公告原訂於桃園舉行的編號第58場（味全對樂天），以及洲際球場編號第57場（富邦對兄弟）例行賽皆延至補賽週，原場地補賽日期將待後續公告，也意味著今日兩地戰火皆因雨熄滅。