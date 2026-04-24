台中國際旅展今（24）日登場，星宇航空宣告，本次結合線上旅展同步推出台中出發全航線82折優惠，更於活動現場內規劃一系列互動活動與限量好禮，消費滿額2萬可抽獎台中出發不限航點商務艙機票。而雄獅旅遊也推出多項現場專屬優惠，每人最高折扣6000元，台中飛釜山5日遊最低也1萬6千元有找。
星宇航空提到，旅展現場展區以「STARLUX星際航行體驗」為設計核心概念，透過中央視覺裝置作為焦點，並延伸出如星軌般的空間動線。互動體驗區規劃以航點小飛機啟動各景點特色，探索星宇航空自台中出發的航點。展區內同時設置大型史努比主題背板，也設有擔任布拉格航線大使蔡依林主題背板。
購買機票滿2萬就可參加抽獎 最大獎「台中出發不限航點商務艙機票」
星宇航空更推出好禮，即日起至27日止，凡於線上旅展或實體展場購買台中出發機票，單筆消費滿2萬元，即可憑購買證明參與「滿額抽扭蛋」活動，有機會抽中創意聯名「巨無霸泡麵杯包」、航點紀念杯及最大獎台中出發不限航點商務艙機票，最高可享三次抽獎機會。
單筆消費滿7萬者，獲得星宇航空香氛「星宇香35禮盒」，每日限量贈送。此外，現場加入星宇航空COSMILE會員，即可獲得限量SNOOPY環保購物袋及日清聯名杯麵。
雄獅旅遊也參展推優惠行程 飛釜山1萬6千元有找
雄獅旅遊也表示，疫情後首次參加 ATTA 臺中國際旅展，將推出多項現場專屬優惠，每人最高折扣達 6000 元。
雄獅此次在台中旅展主打「中台灣出發」概念，精選直飛航點推出多款家行程，「台中直飛九州5日」3萬5900元起，涵蓋阿蘇溫泉與熊本熊電車，深度體驗九州魅力；「台中直飛富國島4日」1萬9900元起，全程五星住宿搭配海景纜車，高CP值海島度假首選；「台中直飛釜山5日」1萬5900元起，海雲台膠囊列車等韓國經典景點一次收錄。
長線則有「土耳其10日」挑戰最低價5萬4900元起，國內則是「七美藍洞3日」，花火節VIP席位絕美視角，入住五星喜來登一人1萬4900元起。
🟡「2026台中國際旅展」相關資訊：
日期：4月24日(五) - 4月27日(一)
時間：每日上午10：00 ~ 晚上6：00
地點：臺中國際會展中心 (台中市西屯區黎明路三段1000號)
官網：台中國際旅展
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星宇航空更推出好禮，即日起至27日止，凡於線上旅展或實體展場購買台中出發機票，單筆消費滿2萬元，即可憑購買證明參與「滿額抽扭蛋」活動，有機會抽中創意聯名「巨無霸泡麵杯包」、航點紀念杯及最大獎台中出發不限航點商務艙機票，最高可享三次抽獎機會。
單筆消費滿7萬者，獲得星宇航空香氛「星宇香35禮盒」，每日限量贈送。此外，現場加入星宇航空COSMILE會員，即可獲得限量SNOOPY環保購物袋及日清聯名杯麵。
雄獅旅遊也表示，疫情後首次參加 ATTA 臺中國際旅展，將推出多項現場專屬優惠，每人最高折扣達 6000 元。
雄獅此次在台中旅展主打「中台灣出發」概念，精選直飛航點推出多款家行程，「台中直飛九州5日」3萬5900元起，涵蓋阿蘇溫泉與熊本熊電車，深度體驗九州魅力；「台中直飛富國島4日」1萬9900元起，全程五星住宿搭配海景纜車，高CP值海島度假首選；「台中直飛釜山5日」1萬5900元起，海雲台膠囊列車等韓國經典景點一次收錄。
長線則有「土耳其10日」挑戰最低價5萬4900元起，國內則是「七美藍洞3日」，花火節VIP席位絕美視角，入住五星喜來登一人1萬4900元起。
日期：4月24日(五) - 4月27日(一)
時間：每日上午10：00 ~ 晚上6：00
地點：臺中國際會展中心 (台中市西屯區黎明路三段1000號)
官網：台中國際旅展