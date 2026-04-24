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▲系列賽首戰，拉辛在本壘攻防時與巨人隊李政厚發生碰撞，隨後傳出拉辛疑似對其出言不遜，引發巨人隊內部怒火。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊與舊金山巨人隊的宿敵對決火藥味重燃。道奇隊新星捕手拉辛（Dalton Rushing）今（24）日在比賽中疑似遭到巨人隊王牌韋伯（Logan Webb）的報復性觸身球伺候。然而，拉辛上壘後隨即以一次具備高度侵略性的滑壘反擊，引發巨人隊強烈不滿，痛批其行為「打球太髒」。對此，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）則出面緩頰，認為拉辛具備獨特性格，且雙方「守護隊友」的舉動皆能理解。事件起因於系列賽首戰，拉辛在本壘攻防時與巨人隊李政厚發生碰撞，隨後傳出拉辛疑似對其出言不遜，引發巨人隊內部怒火。今日比賽第6局，巨人隊先發右投韋伯在首球投向拉辛腳部後，第2球直接以93.1英里（約150公里）的速球砸中拉辛的右腰。遭到觸身球後，拉辛憤怒地甩掉球棒與護具，現場氣氛瞬間緊繃。羅伯斯總教練賽後坦言：「這大概是故意的（故意死球），但韋伯是那種傳統類型的球員，他想守護隊友，這我可以理解。」拉辛在被砸中上壘後並未收斂，隨後隊友金慧成擊出二壘滾地球，拉辛在衝向二壘時，並非瞄準壘包，而是直接朝向準備傳球轉傳的巨人隊內野手阿達梅斯（Willy Adames）腳下剷去。雖然最終判定為雙殺，但這次危險動作讓阿達梅斯大為光火。「裁判告訴我，因為他直接滑向我的腳，所以判定為雙殺。」阿達梅斯賽後不滿地表示：「這不是乾淨的棒球，這是骯髒的舉動（Dirty Play）。」這種可能導致傷病的滑壘方式，也讓拉辛迅速成為巨人隊球迷與球員眼中的公敵。面對拉辛引發的重重爭議，總教練羅伯斯選擇站在球員這邊。他形容拉辛性格強韌、具備競爭心且充滿熱情，「他確實是個『有點獨特（Unique）』的類型。雖然他的滑壘很強勢，但我喜歡那樣的表現，這就是棒球，雙方你來我往很正常。」當事人拉辛則顯得毫不在意，他在賽後受訪時表示：「我不在乎，只要能出壘就好。我已經確認過政厚沒事了，對我來說沒什麼過節。如果他們想表達些什麼（投死球），那也沒關係。」拉辛目前出賽10場，打擊率高達.419，外帶7本壘打、14打點，雖然表現火燙，但頻繁的摩擦已讓他成為聯盟關注的焦點。美媒《運動插畫》指出，這兩支宿敵球隊將於5月12至15日在道奇球場展開4連戰，屆時這場未完的恩怨情仇，恐怕會再次演變成一場激烈的火藥味之戰。📍4/22： 拉辛與李政厚本壘碰撞，疑似對其出言不遜引發不滿。📍4/24： 巨人韋伯疑投出報復死球砸中拉辛肋骨。📍4/24： 拉辛二壘侵略性滑壘，阿達梅斯痛批「打球太髒」。